台北市立動物園2隻新生「冠鶴寶寶」　代理爸媽帶大成焦點

記者李依融／綜合報導

台北市立動物園近期在「鶴園」迎來兩隻成長中的冠鶴寶寶，其中最吸睛的是由黑頸冠鶴「代理爸媽」細心撫育的灰頸冠鶴。小灰頸冠鶴的外貌正快速轉變，羽冠逐漸金黃，身形也已逼近父母般修長，成為遊客們尋找的焦點。

這隻灰頸冠鶴寶寶2025年7月下旬誕生於鳥園水禽區，由於該區環境較為開放且複雜，為提高牠的存活率，保育員決定將牠移至「鶴園」，交由一對黑頸冠鶴負責哺育。這對黑頸冠鶴代理爸媽相當稱職，只要有人靠近，總會立即站到前方警戒，展現護子心切的本能。

台北市立動物園冠鶴寶寶。（圖／台北市立動物園提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲灰頸冠鶴寶寶由黑頸冠鶴爸媽撫養長大。（圖／台北市立動物園提供）

在黑頸冠鶴爸媽細心照料下，小灰頸冠鶴逐漸從乾草般的褐色絨羽脫換成淺灰色羽毛，頭頂的黑色羽毛開始冒出，金黃色羽冠也像花朵綻放般生長。雖然目前牠的羽色仍混雜著黃褐斑紋、羽冠也尚未「蓬鬆」，但身形已大幅抽高，行動也越來越大膽，開始在園區內好奇地探索啄食。

台北市立動物園冠鶴寶寶。（圖／台北市立動物園提供）

▲黑頸冠鶴與灰頸冠鶴長相有些微不同。（圖／台北市立動物園提供）

值得一提的是，鶴園另一對黑頸冠鶴在今年9月初也成功孵出了一隻寶寶。這隻小黑頸冠鶴也正處於換羽期，逐漸由咖啡色絨毛轉為灰色羽毛，體型雖然較同園區的小灰頸冠鶴小巧許多，但身形已開始變得修長。牠有時會窩在植栽間，因此需要遊客睜大眼睛細細尋找。

台北市立動物園冠鶴寶寶。（圖／台北市立動物園提供）

▲小黑頸冠鶴出生數周時全身是乾草色的絨毛。（圖／台北市立動物園提供）

動物園提醒，觀察冠鶴成長的最佳方式是保持安靜、放輕動作，避免驚擾到牠們。想欣賞灰、黑頸冠鶴不同的成長階段，不妨把握機會前往鶴園，親眼見證這兩隻小冠鶴的可愛身影。

台北市立動物園冠鶴寶寶。（圖／台北市立動物園提供）

▲灰頸冠鶴寶寶逐漸與爸媽身高接近，特殊的外觀也成為遊客目光追尋的焦點。（圖／台北市立動物園提供）

關鍵字： 台北市立動物園黑頸冠鶴灰頸冠鶴

