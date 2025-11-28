邊境牧羊犬第一次去釣蝦　直接上演「跳水」吹乾還飄蝦味

記者李依融／採訪報導

Threads網友@ici.fuyan第一次帶邊境牧羊犬「沐沐」去釣蝦，沒想到都還沒坐下，汪星人就直接跳進蝦池中，嚇得奴才們超傻眼，趕緊跟店家借來吹風機幫愛犬吹乾，「吹乾是吹乾了，但是脖子那圈還是有蝦味。」

沐沐目前2歲8個月大，爸爸經常帶牠出去玩，這天第一次帶牠去釣蝦，事先詢問了店家是否同意狗狗進入，也繫上了牽繩，沒想到都還沒坐定位，沐沐便直接跳進蝦池中，爸爸趕緊把牠拉起，但「落湯狗」渾身濕透已無法避免。

▲爸爸媽媽都沒想到沐沐會直接跳進水池中。（圖／Threads@ici.fuyan 提供）



爸爸表示，沐沐過去不排斥水或洗澡，但這是第一次自己跳進池裡，「店家也很友善，借了吹風機讓我們把毛吹乾，不過沐沐的脖子還是散發蝦味。」而沐沐經過這一次經驗，也不敢再靠近池邊了。.

▲沐沐被落水經驗嚇到，不敢再靠近池邊。（圖／Threads@ici.fuyan 提供）

網友看到影片也不禁笑出來，「狗狗直接下去幫你抓蝦了」、「為什麼要跳下去啦！」、「全身毛都是釣蝦池的水，感覺味道濃郁」、「怕爸爸抓不到蝦，牠親自來抓」，影片也吸引釣蝦場的工作人員回覆，「歡迎再帶來玩，可愛的牧牧，全場笑翻了」。