大貓熊圓圓21歲健檢　「有老化跡象」啟動高齡照護模式

▲圓圓已出現老化現象，不過在精心照料下，仍未影響日常活動。（圖／台北市立動物園提供）



記者李依融／綜合報導

台北市立動物園替大貓熊「圓圓」年度全身健康檢查，結果顯示心臟、消化道等主要器官功能皆維持正常，但也觀察到眼科、腎臟與脊椎等部位，出現高齡動物常見的退化跡象，象徵圓圓已正式邁入高齡觀察期。園方也因應啟動更細緻的高齡照護模式，確保牠能在長期陪伴下安穩迎接老年生活。

台北市立動物園於28日為圓圓全身健檢，由動物園獸醫團隊與台灣大學獸醫專業學院、台大醫院麻醉部及牙科專科團隊、台大動物科學系、畜產試驗所等單位共同合作，量身打造高規格健檢流程。檢查內容包括全身X光、電腦斷層掃描、血液與生化分析、牙科、眼科、心腹超音波及胃與食道內視鏡等，全程順利完成，各主要器官功能皆呈現穩定狀態。

▲圓圓2023年便發現有腰椎骨刺，持續以雷射護理與藥物保養。（圖／台北市立動物園提供）

儘管檢查結果整體良好，隨年紀增長，圓圓在眼睛、腎臟與脊椎等部位已出現逐漸明顯的老化變化。牠早在2023年便被發現腰椎骨刺，今年脊椎退化情形更具體顯現，但在持續雷射護理及保養藥物的協助下，目前活動力仍佳，未出現明顯疼痛。部分檢查也指出血壓略有升高、尿液蛋白指數上升，屬高齡大貓熊常見且可管理的狀況，顯示未有急迫健康危機，但需要更細膩的長照調整。

在牙科方面，由於圓圓原本牙口較弱，本次健檢完成必要清潔並將持續追蹤。園方也同步啟動高齡照護模式，包括提高血壓與腎臟監測頻率、調整飲食配方（如竹葉比例與主食營養組成優化），以及強化生活環境與行為豐富化設計，以減輕脊椎負擔並提升日常舒適度。

隨著圓圓正式邁入高齡期，照護團隊將以更柔和細緻的方式陪伴牠變老，並依過往累積的健康資料精準調整照護策略，確保牠的生活品質穩定、安全。動物園也表示，未來將持續與國內外機構分享高齡大貓熊照護經驗，以精進長照與醫療技術，讓「圓圓」能在熟悉且安心的環境中安度銀齡歲月。

▲圓圓今年已21歲，是美魔女的年紀。（圖／台北市立動物園提供）