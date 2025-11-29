米克斯受虐剩8公斤肋骨清晰　媽陪牠重新奔跑收編寵愛

記者李依融／綜合報導

米克斯Raider被送到救援中心時，肋骨清晰可見，全身瘦得皮包骨，志工們都震驚不已，甚至不敢相信牠是否還活著，應該至少有26公斤的體型卻只有8公斤，是救援團隊遇過「最嚴重的營養不良案例」。然而在志工們的努力下，Raider從瀕死狀態一路走向健康，完成了戲劇般的重生。

▲Raider剛被送到醫院時肋骨清晰可見，生命垂危。（圖／翻攝自IG@samantharcurtis）



[廣告]請繼續往下閱讀...

Raider原本遭前主人餓到幾乎瀕死，後來被親戚交給動物救援團體。志工Samantha Curtis表示，第一次在急診室探望時，Raider甚至因恐懼與過往的虐待經驗低吼，完全不信任人，但她並未退縮，而是從輕輕撫摸腳開始，用指尖慢慢建立起信任。幾次互動後，Raider竟主動靠近她、給她親吻，這也開啟了他們之間深厚的連結。

▲Raider在原飼主家受虐，獲救時只有8公斤。（圖／翻攝自IG@samantharcurtis）

在急診室度過三週後，Raider接受手術移除阻塞物，康復後由Curtis接回家中寄養。然而這段復原路並不輕鬆，Curtis必須每天將食物分成四小餐餵食，同時也陪著失去力量的Raider從匍匐、站立、行走到最後重新奔跑。Curtis坦言，「牠剛開始什麼都做不了，但這段經歷讓我成長許多。」

▲Curtis陪伴Raider慢慢復健。（圖／翻攝自IG@samantharcurtis）

除了體力，Raider的心理與行為也需要修復。在訓練師的協助下，Raider克服護食等問題，也改善牠對犬舍門關上時的強烈反應。隨著一次次的練習與耐心陪伴，Raider逐漸重建信心。1年後有了最棒的消息，Curtis宣布中途失敗，她決定正式領養Raider，「我真的無法再讓牠離開。」

▲Raider如今體中已回到標準的27公斤。（圖／翻攝自IG@samantharcurtis）

如今Raider的體重已回升至約27公斤，身形完全恢復活力十足，從無法自行站立到能夠奔跑玩耍，讓Curtis每每看到牠的模樣都充滿欣慰。

▲媽媽決定收養Raider，再也不讓Raider離開她了。（圖／翻攝自IG@samantharcurtis）