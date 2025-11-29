ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

米克斯受虐剩8公斤肋骨清晰　媽陪牠重新奔跑收編寵愛

記者李依融／綜合報導

米克斯Raider被送到救援中心時，肋骨清晰可見，全身瘦得皮包骨，志工們都震驚不已，甚至不敢相信牠是否還活著，應該至少有26公斤的體型卻只有8公斤，是救援團隊遇過「最嚴重的營養不良案例」。然而在志工們的努力下，Raider從瀕死狀態一路走向健康，完成了戲劇般的重生。

皮包骨狗狗。（圖／翻攝自IG@samantharcurtis）

▲Raider剛被送到醫院時肋骨清晰可見，生命垂危。（圖／翻攝自IG@samantharcurtis）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Raider原本遭前主人餓到幾乎瀕死，後來被親戚交給動物救援團體。志工Samantha Curtis表示，第一次在急診室探望時，Raider甚至因恐懼與過往的虐待經驗低吼，完全不信任人，但她並未退縮，而是從輕輕撫摸腳開始，用指尖慢慢建立起信任。幾次互動後，Raider竟主動靠近她、給她親吻，這也開啟了他們之間深厚的連結。

皮包骨狗狗。（圖／翻攝自IG@samantharcurtis）

▲Raider在原飼主家受虐，獲救時只有8公斤。（圖／翻攝自IG@samantharcurtis）

在急診室度過三週後，Raider接受手術移除阻塞物，康復後由Curtis接回家中寄養。然而這段復原路並不輕鬆，Curtis必須每天將食物分成四小餐餵食，同時也陪著失去力量的Raider從匍匐、站立、行走到最後重新奔跑。Curtis坦言，「牠剛開始什麼都做不了，但這段經歷讓我成長許多。」

皮包骨狗狗。（圖／翻攝自IG@samantharcurtis）

▲Curtis陪伴Raider慢慢復健。（圖／翻攝自IG@samantharcurtis）

除了體力，Raider的心理與行為也需要修復。在訓練師的協助下，Raider克服護食等問題，也改善牠對犬舍門關上時的強烈反應。隨著一次次的練習與耐心陪伴，Raider逐漸重建信心。1年後有了最棒的消息，Curtis宣布中途失敗，她決定正式領養Raider，「我真的無法再讓牠離開。」

皮包骨狗狗。（圖／翻攝自IG@samantharcurtis）

▲Raider如今體中已回到標準的27公斤。（圖／翻攝自IG@samantharcurtis）

如今Raider的體重已回升至約27公斤，身形完全恢復活力十足，從無法自行站立到能夠奔跑玩耍，讓Curtis每每看到牠的模樣都充滿欣慰。

皮包骨狗狗。（圖／翻攝自IG@samantharcurtis）

▲媽媽決定收養Raider，再也不讓Raider離開她了。（圖／翻攝自IG@samantharcurtis）

關鍵字： 米克斯皮包骨毛小孩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【住院很EMO？】萌弟躲床邊...竟是在偷看隔壁同學的卡通

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

「20歲貓阿嬤」看不見聽不到　沙啞菸嗓呼喚媽媽快出現

飼主「出土沙蚺」湯匙小心撥開　用手慢慢挖還真的拿出一隻蛇

誤會大了！高雄阿北喊有松鼠　結果竟是「黃金鼠」在公園流浪

邊境牧羊犬第一次去釣蝦　直接上演「跳水」吹乾還飄蝦味

女病倒3天「床邊出現貓飼料」　貼心貓天天送禮守護：馬麻快點好

12年前救喪母小鹿逃安樂死　女在家突遭「救援雄鹿暴走奪命」

女路過鄰居家見橘白貓「好像我家的」　下秒對到眼傻：真的是你

米克斯受虐剩8公斤肋骨清晰　媽陪牠重新奔跑收編寵愛

他在市場救下1隻章魚　沒想到牠回家竟會「彈鋼琴」！555萬人看呆

麻醉沒效！兔兔結紮失敗　獸醫賜封號「酒國英雄」

邊境牧羊犬跳蝦池1

邊境牧羊犬跳蝦池2

虎斑貓打針乖巧窩主人懷裡　眼神無辜＋飛機耳萌翻眾人

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

台北市立動物園冠鶴寶寶

凱克鸚鵡半夜突躺平哀號！　奴才嚇壞求助「原來在打呼」

跑外送發現「陪發呆浪喵」受傷！　霸氣收編一個月就睡到翻肚

跑外送發現「陪發呆浪喵」受傷！　霸氣收編一個月就睡到翻肚

半夜收攤被撞毛毛的　調監視器見「肇事賓士」被可愛死

越長越走鐘！暴牙狗狗超不像阿金　媽2次DNA檢測結果出爐

新北毛寶貝耶誕趴市集　板橋站前「10項寵物遊具」搶先登場

米克斯受虐剩8公斤肋骨清晰　媽陪牠重新奔跑收編寵愛

大貓熊圓圓21歲健檢　「有老化跡象」啟動高齡照護模式

邊境牧羊犬第一次去釣蝦　直接上演「跳水」吹乾還飄蝦味

「20歲貓阿嬤」看不見聽不到　沙啞菸嗓呼喚媽媽快出現

牆內傳怪聲「以為有老鼠」　女打開驚見1動物網敲碗：快收編！

邊牧迷路超緊張！台東警掏麵包安撫　助與飼主團聚

飼主「出土沙蚺」湯匙小心撥開　用手慢慢挖還真的拿出一隻蛇

金鐘影后六月韌帶撕裂近況曝光！硬撐相挺　陳亞蘭率隊捐12萬賑災

劉福助爆陳美鳳、白冰冰、狄鶯　跟在他旁邊蹭吃喝都他買單

嘉義蚵產業培訓助力　蚵農學AI行銷新技術

直擊／戴佩妮出事了！　唱一半「突發生意外被砸中」嚇喊：我要收驚

嘉義水啦音樂節結合廉政 宣導反詐騙新風潮

5月大女嬰手術「微創變開胸」身亡　超模何穗演藝圈第一人聲援

超越365元鹹酥雞男！男大生徵陪玩東京　要她排行程還AA制被酸爆了

啦啦隊正妹Wendy出國脫了！　解放比基尼「前後都挖空」轉身激辣

MAMA／李洙赫親手頒獎給天王好友！GD害羞放閃：他第二次頒獎給我

人妻出差控遭長官「車內性侵」！停萬里海邊逞慾　調查結果大逆轉

寵物動物熱門新聞

20歲老貓找媽　沙啞菸嗓呼喚

飼主出土沙蚺　挖半天真的有蛇

公園阿北指松鼠　竟是流浪黃金鼠

邊境牧羊犬跳進蝦池　吹乾還飄蝦味

女生病「床邊出現貓飼料」　貼心貓送禮守護

曾救小鹿逃安樂死　女在家遭救援鹿奪命

鄰居家橘白貓「好像我家的」　女下秒對到眼傻

受虐汪剩8公斤　媽陪牠重新奔跑

在市場救下1隻章魚！沒想到牠回家竟會「彈鋼琴」

兔子打麻醉沒效　被封為酒國英雄

阿公「怕貓冷」　買包屁衣包成肉粽

歐告聽吃完要洗澡　秒吐肉拒賄絡

哈士奇媽愛上博美爸　生出最萌混血犬爆紅

警犬認出以前爸爸　撲上去狂撒嬌

讀者迴響

熱門新聞

20歲老貓找媽　沙啞菸嗓呼喚

飼主出土沙蚺　挖半天真的有蛇

公園阿北指松鼠　竟是流浪黃金鼠

邊境牧羊犬跳進蝦池　吹乾還飄蝦味

女生病「床邊出現貓飼料」　貼心貓送禮守護

曾救小鹿逃安樂死　女在家遭救援鹿奪命

鄰居家橘白貓「好像我家的」　女下秒對到眼傻

受虐汪剩8公斤　媽陪牠重新奔跑

在市場救下1隻章魚！沒想到牠回家竟會「彈鋼琴」

兔子打麻醉沒效　被封為酒國英雄

阿公「怕貓冷」　買包屁衣包成肉粽

歐告聽吃完要洗澡　秒吐肉拒賄絡

哈士奇媽愛上博美爸　生出最萌混血犬爆紅

警犬認出以前爸爸　撲上去狂撒嬌

暴牙阿金長大走鐘　媽兩度驗DNA

熱門寵物影片

更多
邊境牧羊犬跳蝦池1

邊境牧羊犬跳蝦池1

邊境牧羊犬跳蝦池2

邊境牧羊犬跳蝦池2

虎斑貓打針乖巧窩主人懷裡　眼神無辜＋飛機耳萌翻眾人

虎斑貓打針乖巧窩主人懷裡　眼神無辜＋飛機耳萌翻眾人

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

台北市立動物園冠鶴寶寶

台北市立動物園冠鶴寶寶

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面