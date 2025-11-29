半夜收攤被撞毛毛的　調監視器見「肇事賓士」被可愛死

記者李依融／綜合報導

Threads網友@ychen67_半夜在收攤時，突然感覺櫃台被撞了一下，霎時間嚇了一跳，還以為「撞到什麼髒東西」，然而事後調閱監視器，差點被真相可愛死。

@ychen67_經營麻辣鴨血小店，某天半夜12點收攤時，他正專心地收拾鍋子，卻突然感覺到櫃檯被撞了一下，好奇地探頭卻什麼都沒看到，瞬間他覺得有些驚悚，還以為撞到什麼髒東西，只能滿頭問號繼續收拾。事後看監視器才發現，確實有東西撞了一下，那是一隻「賓士貓」，只見貓咪不知從何跑來，突然攀著桌面往上跳，彷彿要點餐一樣，看到這一幕，@ychen67_忍不住覺得可愛。

▲貓：老闆，一份小辣，不加香菜。（圖／Threads@ychen67_提供）



影片分享到Threads也獲得網友們熱烈留言，大家都被貓咪突如其來的行為萌到，「這是什麼貓咪打地鼠嗎？」、「收攤收到一半被賓士撞到」、「他看起來穿正裝來吃飯」、「喵：老闆！請問還有嗎！」、「我重播好幾次，太可愛了啦！」。

@ychen67_表示，其實這隻貓咪不是新面孔，平常偶爾會在旁邊巷子快速跑來跑去，不過這是第一次來「點餐」，可惜他第一時間沒有發現這位小客人。

▲@ychen67_幾度往外看，沒看到任何東西，心裡頓時有點毛毛的。（圖／Threads@ychen67_提供）