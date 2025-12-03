黑狗「搶上禮車」爆紅　3年後再參加迎娶又想上車啦！

記者李依融／綜合報導

高雄美濃歐告「店小二」趁著姊姊出嫁，搶先新娘一步鑽進禮車，搞笑行徑在網路上爆紅，事隔3年換大姊姊出嫁，讓在場的人都笑了，這次牠打算重操舊業，但被攔截成功！

飼主劉依忻在ETtoday寵物雲社團「有點毛毛的」投稿，3年前妹妹出嫁時店小二以迅雷不及掩耳的速度衝上禮車，還以為要出去玩，頓時讓現場的人笑翻，如今輪到姊姊出嫁，家人除了記錄儀式，大家也特別關心「小二的行蹤」。

▲店小二一直試圖上車，最後被帶離現場。（圖／有點毛毛的／飼主劉依忻投稿）



只見姊姊身穿一襲白紗走近禮車，小二見狀又激動著要衝上車，讓劉依忻喊著「小二不要！」，然而這次牠有佩戴項圈，立刻被家人拉住制止，然而汪星人還是不樂意想趁隙上車，最後被帶離現場。

原來小二很喜歡搭車出去玩，只要看到車就以為是要出遊，才會在出嫁儀式中成為另類的焦點。

▲店小二很喜歡搭車出去玩。（圖／有點毛毛的／飼主劉依忻投稿）

網友們看到小二的行為，忍不住幫忙說出心聲「小二：哎呀！又有人結婚了，來喔上車囉！」、「店小二：等等，我也要上車啊！」，除此之外大家也被姊姊手裡拿的東西笑翻，一般來說新娘會拿扇子在車子駛離時丟掉，象徵「放下壞脾氣」，不過姊姊手裡拿的可是一把火箭槍，讓網友笑說「原來是要丟槍的等級啊！」。

▲店小二3年前搶先搭上禮車，引起哄堂大笑。（圖／有點毛毛的／飼主劉依忻投稿）