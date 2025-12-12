ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
退役汪汪隊表揚！緝毒犬Vanya凌晨3點從屏東北上　領養家庭疼入心

記者李依融／採訪報導

農業部為今年退役的工作犬舉辦「退役表揚典禮」，現場共有5隻退役工作犬遠道而來參加，其中緝毒犬Vanya的領養家庭清晨3點從屏東出發，還準備母女裝參加寶貝的退休典禮，而緝毒犬Xylon的家人帶牠從台南來出席，偵蒐犬AJ的爸爸也從高雄趕來與會，另外還有警犬Ninja和檢疫犬Jeff也成為現場的可愛焦點。

農業部感謝今年(2025)退役的28隻政府部門工作犬，12日舉辦了「退役表揚典禮」，感謝國家汪汪隊不遺餘力地付出，包括檢疫犬、緝毒犬、警犬、搜救犬、國防軍犬與偵蒐犬，在守護國家安全、邊境檢疫與各種災害搜救任務中，成為最可靠的戰友。典禮中共有5隻狗狗出席，皆由牠們退休後的領養人陪同，每隻寶貝回歸退休生活都過得非常幸福，許多爸爸媽媽不遠千里，帶著寶貝從南部北上，不想缺席寶貝的重要時刻。

▲退役工作犬Vanya、Xylon。（圖／記者李依融攝）

▲Vanya一早從屏東出發，爸爸媽媽開車6小時帶牠參加退役表揚典禮。（圖／記者李依融攝）

Vanya是隻退役緝毒犬，目前9歲半，爸爸媽媽凌晨3點開車帶牠從屏東出發，開了6個小時的車帶這位「三公主」來參加退役表揚。媽媽謝秀吟還特地穿上跟Vanya一模一樣的衣服，開心地分享「我們穿母女裝喔！我們可是法院公證過的關係」，她笑著解釋，要領養政府部門退役的工作犬需要經過公證程序，「所以我們是真正的母女」。

▲退役工作犬Vanya、Xylon。（圖／記者李依融攝）

▲媽媽特地準備跟Vanya的「母女裝」。（圖／記者李依融攝）

Vanya是主人領養的第三隻退役工作犬，媽媽說其中一隻姐姐今年初當小天使了，現在家裡還有一隻13歲半的寶貝，而Vanya則是家裡的「三公主」。她也提到全家都「超愛狗」，從阿公阿嬤到叔叔阿姨，每個人都奉行「人適應狗」的準則，「很多朋友都開玩笑說，退休夢想是過得跟我們家的狗一樣」。除此之外，Vanya還擔任左營國中的「護童志工」，還有幾位輟學的孩子為了見到Vanya，更願意來到學校上學。

▲退役工作犬Vanya、Xylon。（圖／記者李依融攝）

▲Vanya淡定享受摸摸，其實小時候可是激動派「玩具控」，總是很亢奮要找到玩具。（圖／記者李依融攝）

另一隻緝毒犬Xylon則是全家陪伴從台南來到台北與會，爸爸表示，因為擔心來不及，前一晚就帶著妻兒和Xylon在華中露營場露營，全家人都很期待來參加Xylon的退役典禮。現場Xylon乖巧地待在小哥哥身邊，性格非常溫馴，不過看到另一隻偵蒐犬AJ時也興起玩心，好奇地與對方打招呼。

▲退役工作犬Vanya、Xylon。（圖／記者李依融攝）

▲Xylon叼著玩具獻寶。（圖／記者李依融攝）

此次不僅頒發給退役工作犬專屬獎章，還有「退役犬大禮包」，更與慈愛動物醫院與愛屋動物醫院合作，未來工作犬若有就醫需求，皆可獲得8折優惠。農業部長陳駿季表示，從今年9月2日起，現役政府部門共264隻值勤犬已全面完成保險納保作業，這也是亞洲首創政策，例如在花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件的搜救犬後續的檢查與醫療，也納入保險範圍。除此之外也將推動「工作犬退役儲糧計畫」，透過公部門與企業合力提升退役犬的福祉，守護「國家汪汪隊」退役後的新生活。

▲▼ 政府部門退役犬表揚記者會-合照。（圖／記者黃克翔攝）

▲農業部舉辦工作犬退役記者會，並為提升退役犬的福祉努力。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 退役工作犬工作犬農業部緝毒犬Vanya緝毒犬Xylon

