金門海巡犬AJ退役　領犬員爸爸領養笑曝：最大的改變是體重

記者李依融／採訪報導

誰說黑色顯瘦！退役海關犬AJ渾厚的屁屁在退役典禮上超搶戲，所有經過牠的人都忍不住讚嘆這圓潤的身材，爸爸劉孟杰無奈地笑說，其實AJ服役期間體型是很標準的，「退役後最大的改變，大概就是體重了」。

劉孟杰原本在金門海巡工作，後來新設立了海巡犬單位，喜愛貓狗的他想挑戰看看新工作，於是就自告奮勇加入領犬員的行列，「那時候覺得，如果能跟狗狗一起上班，應該會很快樂吧！」而他配對的第一隻狗狗就是AJ。

退役海巡犬AJ。（圖／飼主）

▲AJ還有個特徵，那就是頭頂很平，這點跟同胎兄弟福星很像。（圖／飼主劉孟杰提供）

說起AJ其實牠剛滿月時就曾經爆紅，牠和警犬福星是同胎的兄弟，剛出生時由新北市政府警察局警犬隊照顧，還是小奶狗時連站都站不穩，呆萌趴在警車上的模樣超級可愛。劉孟杰回憶，第一次見到AJ就是在新北警犬隊，當時約2歲的AJ被分發到海巡單位，「當時牠剛好在戶外放風，就覺得這隻狗狗看起來呆呆的好可愛，牠就是我未來的好搭檔嗎？」。

新北市警犬隊小警犬。（圖／翻攝自NPA 署長室）

▲2017年AJ與兄弟姊妹剛滿月時曾拍可愛萌照，不過劉孟杰笑說，當時他還不認識AJ，所以分辨不出來哪隻才是。（圖／翻攝自NPA 署長室）

新北市警犬隊小警犬。（圖／翻攝自NPA 署長室）

▲跟AJ同胎的包括福星、舒曼、飛達、一哥、和亮總共6隻狗狗，牠們的媽媽是黑色拉布拉多Yellow，同樣在曾金門海巡服役。（圖／翻攝自NPA 署長室）

後來AJ跟著劉孟杰回到金門海巡單位一起接受訓練，過程中劉孟杰也發現，「別看AJ看起來呆呆的，其實很聰明，訓練過程中學得很快，常常讓我很驚訝！」而且AJ還在服役時就展現了堅強的賣萌實力，最讓劉孟杰融化的瞬間其實就是再平凡不過的日常，「牠坐在腳邊時，如果摸摸他，牠就會整隻往我身上靠，然後很輕易地就翻肚肚。」而正是這樣的日常互動，建立起領犬員與工作犬間最強的羈絆。

退役海巡犬AJ。（圖／飼主）

▲AJ在金門時與海巡艦艇合影，當時牠的身材還相當標準。（圖／飼主劉孟杰提供）

劉孟杰表示，當初擔任AJ的領犬員，就想著會陪AJ退休、一起照顧到最後，所以並沒有「某個時間決定要領養牠」，這似乎一直以來就是一個理所當然的事，因此AJ今年初退休時，他也恰巧調職到高雄的單位，便把AJ接回家好好寵愛，「我現在就沒有再接新的狗狗了，AJ是我的第一隻搭檔，也是唯一的搭檔」。

退役海巡犬AJ。（圖／飼主）

▲AJ到金門執勤後，一直到退役才跟著爸爸回到高雄。（圖／飼主劉孟杰提供）

劉孟杰和家人在家裡準備了讓AJ活動的空間，也開始注意家裡附近有哪些動物醫院，車上也多了專用的墊子讓AJ可以跟全家一起出遊，有了AJ加入，每天都感受到滿滿的快樂和幸福。

退役工作犬AJ、Jeff（圖／記者李依融攝）

▲AJ厚實的身材在退役典禮上讓許多人忍不住擼幾把。（圖／飼主劉孟杰提供）

至於退休前後AJ有哪些轉變，劉孟杰不假思索地笑說「體重，最明顯的變化就是體重了」。原來AJ還有個特色，那就是標準的大吃貨，有些工作犬喜歡玩具，但AJ絕對會選食物，而退休後更加「幸福肥」，從原本退役前27、28公斤的標準身材，到現在30幾公斤，連黑色毛皮都遮不住那搶眼的圓潤背影，也因此成為工作犬退役典禮上的焦點。

退役工作犬AJ、Jeff（圖／記者李依融攝）

▲劉孟杰要抱起30幾公斤的AJ顯得有些吃力。（圖／記者李依融攝）

劉孟杰表示，很榮幸能一直照顧AJ，無論是服役時或是退休後，AJ都是他最疼愛的小狗，現在只希望AJ的退休生活每天都能開心健康，他很樂意為了這個目標努力。

退役海巡犬AJ。（圖／飼主）

▲劉孟杰現在只希望AJ能健康快樂地度過每一天。（圖／飼主劉孟杰提供）

關鍵字： AJ海巡犬AJ工作犬退役工作犬領犬員

金門海巡犬AJ退役　領犬員爸爸領養笑曝：最大的改變是體重

喵皇拆出「巨大螺絲」獻寶　奴才嚇爆：會不會出大事啊？！

快訊／台南晚間驚傳氣爆！民宅鐵門炸飛　屋主、行人雙雙送醫

女神卡卡演唱會舞者滑落舞台！　她「當場喊停」暖心關懷獲讚

悲情！NFL最強3冠四分衛馬霍姆斯　左膝前十字韌帶撕裂賽季報銷

大陸產業「內卷化」　南京台商分享競爭力秘訣

下班惡夢！國1彰化段5車慘撞釀3傷　狂塞5公里…用路人崩潰

他胃脹4個月慘罹癌　醫列10大癌症「早期警訊」！

日立永大揭未來三大業務佈局　總座：明年高速梯接單拚年增2成

「CORTIS穿搭」成熱搜關鍵字　成員穿搭公式快速上手一次看

輝達為何緊抓中國市場　美議長曝「黃仁勳遊說內幕」：問題很棘手

行政院不副署變憲政遊戲「最大贏家」　林濁水：太怪了

