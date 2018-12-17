只見過2次！花心柴抱腿撒嬌「對郎造」　媽哭：不是最愛我嗎

▲養了1年半的狗瞬間變成別人的。（圖／網友Jesses Chang授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

愛情的小船說翻就翻！彰化一隻柴犬「柚子」是個來者不拒花心狗，這天女飼主帶去散步途中巧遇朋友，明明只見過2次，牠卻像遇到真命天子似的衝去抱腿撒嬌，還想「對郎造（台語：跟人走）」，牽繩怎麼拉都不回家，讓馬麻玻璃心碎滿地，忍不住直呼，「你不是最愛我的嗎？」

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影片中，柚子看到飼主的男性友人馬上衝過去撒嬌，呆坐在地板討摸摸，等他蹲下來再趁機偷吻對方，彷彿在說，「人家好想你喔～啾咪」，1人1狗的互動閃瞎路人。不知道的還以為是狗狗和許久不見的飼主見面，殊不知他們見過的次數，一隻手就數得出來。

▲▼馬麻掰掰～我找到新主人了。

「朋友住附近，只見過兩次面，上次見面在2個月前，第二次見面，柚子就冷落我對他熱情撒嬌...。」當天是Jesses Chang要拿東西給對方，所以遛狗散步時在外碰面，結果柚子就瘋狂撒嬌，完全沒有要回家的意思，最後還是等牠撒嬌完才乖乖離開，對於愛犬的花心舉動是Jesses Chang吃醋又好笑，「我當下跟他（友人）說，請付寄養費，把你家的狗帶回去！」

▲▼笑容超療癒的。



影片分享到柴犬社團，許多網友看完紛紛笑說，「牠不要你了」、「柚子：媽媽你可以走了，不要打擾我們」、「開飛機都快變海豹」、「我兒子也是啊，出去就跟人示好，無視牠把屎把尿的阿爸」、「飼主被棄養惹」、「柴柴們看到別人都很開心，天生的外交官」、「你的朋友身上充滿罐罐味吧」。