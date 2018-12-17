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玩瘋了！爸蹲著收拾滿地塑膠袋　「汪露這表情」網全幫護航

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▲玩瘋了！爸蹲著收拾滿地塑膠袋　「汪露這表情」網全幫護航。（圖／有點毛毛的／飼主張伊雯提供）

▲家裡地板全是塑膠袋。（圖／有點毛毛的／飼主張伊雯提供）

寵物小組／綜合報導

「你們是玩瘋了嗎？」飼主張伊雯回家後，看到愛犬將塑膠袋弄得滿地簡直要瘋了。不過，狗狗似乎知道自己錯了，正襟危坐露出愧疚的表情，讓許多網友看了都不忍心牠被罵，紛紛護航「這臉⋯真的有認錯了啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲玩瘋了！爸蹲著收拾滿地塑膠袋　「汪露這表情」網全幫護航。（圖／有點毛毛的／飼主張伊雯提供）

▲這些袋子本來是買來要撿狗屎用的。（圖／有點毛毛的／飼主張伊雯提供）

張伊雯在臉書社團「有點毛毛的」分享照片，只見家中買來要撿屎用的塑膠袋全散落在地上，連桌子底下也鋪滿了；另一個畫面中，男主人認命的蹲在地上收拾殘局，將塑膠袋一個個撿起來整理好，讓張伊雯逗趣說，「爸比痛的不是心是腰。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲玩瘋了！爸蹲著收拾滿地塑膠袋　「汪露這表情」網全幫護航。（圖／有點毛毛的／飼主張伊雯提供）

▲男主人認命蹲著收拾殘局。（圖／有點毛毛的／飼主張伊雯提供）

有趣的是，其中一張照片拍下狗狗「認錯」表情，只見牠耳朵垂垂、眼睛瞇瞇，整隻狗在一片塑膠袋海中坐得直挺挺，似乎懊悔自己玩過頭、闖了大禍。網友們看了笑說，「有反省的感覺...但是不保證是最後一次。」、「知道錯了但我下次還是會失心瘋」、「這張臉……根本就是逃避現實吧！我看不到，我看不到，我看不到～」

▲玩瘋了！爸蹲著收拾滿地塑膠袋　「汪露這表情」網全幫護航。（圖／有點毛毛的／飼主張伊雯提供）

▲狗狗：我知道錯了，但我下次可能還是會失心瘋><。（圖／有點毛毛的／飼主張伊雯提供）

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關鍵字： 有點毛毛的領養米克斯塑膠袋

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