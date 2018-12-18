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小女孩冰上暴力遛貓　牽繩拉扯逼滑行...民眾：牠爪子凍壞啦！

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▲內蒙古小女孩在冰上遛貓。（圖／翻攝自新京報）

▲內蒙古小女孩在冰上遛貓。（圖／翻攝自新京報下同）

大陸中心／綜合報導

中國高緯度省分，一到冬季，立刻就變成白雪世界，不少當地的民眾有著先天的條件，帶著孩子出門滑雪、溜冰是常有的事情，然而對於毛孩子們卻不見得是一個好玩的事。日前中國網路上流傳一段女孩在遛冰場遛貓的影片，看著讓許多愛貓人士相當憤怒，因為就連一旁的家長都沒有加以阻止，反而輕描淡寫的回應：「沒事！」

▲內蒙古小女孩在冰上遛貓。（圖／翻攝自新京報）

▲女孩相當用力拉扯貓。

根據《新京報》報導，被網友拍到的小女孩16日跟著家長一起到內蒙古牙克石市的一處溜冰玩樂，一旁的民眾突然發現這名小女孩拉著一個被牽繩綁住的小黑貓來回奔跑，當天溫度僅零下20度，貓爪完全無法抓緊結冰的地面，可憐的小黑貓只能任由女孩拉來甩去。民眾看不下去一邊拍下、一邊試圖想制止女孩「貓爪子會凍壞的！」

而女童的家長見狀，也並未採取制止，甚至還大聲吆喝的要女孩「妳往那邊跑！」只見黑貓在冰上拼命掙扎，女孩拉扯的也相當大力，直到民眾上前阻止，家長才緩緩抱起小黑貓，停止一切。

影片上傳後，引發不少網友留言，並指責家長「根本沒有好好教育自己的孩子！」、「這樣的家庭根本不配養貓。」、「真的是有夠過分，冬天我家狗還吹暖氣，這隻小黑貓太可憐。」

關鍵字： 貓咪爪子冰上遛冰

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