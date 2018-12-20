叮叮叮！天竺鼠化身「聖誕小鮮肉」　開復古BUBU發送禮物

▲萌萌的天竺鼠化身「聖誕小鮮肉」來發禮物囉～～～！（圖／翻攝自Instagram用戶「furballsinc」）

寵物小組／綜合報導

一年一度的聖誕節即將到來，準備好收到朋友送的小禮物了嗎～國外有隻可愛的天竺鼠賓果（Bingo）也趕上聖誕風潮，這天一早牠被主人打扮成聖誕小鮮肉的造型，並且坐在紅色復古車上，模樣就彷彿是在發送禮物，超萌的影片讓網友們紛紛直呼，「寄到我家吧～」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Instagram用戶「furballsinc」在18日PO出這段影片並打趣註解，「賓果正忙著要去發送聖誕樹」。畫面中可以看到，天竺鼠賓果被換上聖誕老人的造型服，並且坐在玩具車裡頭；只見牠下秒在主人的拉行下，緩緩地向前移動，而且過程中牠都表現的相當穩定，模樣可愛又療癒！

在 Instagram 查看這則貼文 Furballs（@furballsinc）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 31 日 下午 1:28 張貼

這段超萌的影片日前被國外知名臉書《9GAG Cute》轉貼分享，不到3天就累積將近9萬多次的觀看次數，許多人都在底下留言說，「搭配背景音樂整個很適合～」、「怎麼毫無違和感阿哈哈」、「原來是有繩子在拉阿，還以為真的是鼠鼠在開車XDD」、「這身造型很可以！」、「拜託開來我家吧～」、「除了淡定還是淡定哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

在 Instagram 查看這則貼文 Furballs（@furballsinc）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 17 日 下午 1:10 張貼

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