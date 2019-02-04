胖貓被媽抱拍全家福　雲霄飛車坐姿「僵硬→驚彈」笑炸..

▲篤篤不喜歡抱抱，抗拒的模樣像搭雲霄飛車。（圖／飼主Tam Siu Tung提供，下同）



寵物小組／綜合報導

毛孩被迫做討厭的事時，心情總會很誠實的表現在肢體動作和臉上。香港飼主Tam Siu Tung和先生聖誕節時想和家裡貓咪來張全家福合照，沒想到銀白貓「篤篤」因為不愛抱抱表現得有點抗拒。照片分享到IG，朋友仔細看了貓貓動作忍不住爆笑說，「像坐雲霄飛車被嚇到。」

照片中，可以看到篤篤被媽媽抱在腿上，2手直直伸向前，身體僵硬外加一臉不情願；接著幾張，篤篤開始扭動掙扎，下巴內縮、身體往上拉場向後緊靠，一雙圓眼睜得老大，彷彿相當驚恐。一連串的動作，完美詮釋了搭雲霄飛車初始時的緊張，到巔峰開始迅速下墜時的驚嚇。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲篤篤：天啊！我到底為什麼要答應玩雲霄飛車？（設計對白）



▲篤篤：噢不噢不噢不要下去了！（設計對白）



▲篤篤：哇啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！（設計對白）

Tam Siu Tung表示，那天平安夜妹妹來家裡作客，於是請對方幫忙拍一張全家福，沒想到拍了好幾張都沒一張像樣的，「因為銀白色的篤篤不喜歡被抱。一拍完我post ig，朋友都inbox我說篤篤像坐過山車受驚。」此外她也補充，家裡2貓都是收養來的，「橘貓以前是浪貓，銀白是繁殖的人覺得不夠純種，而把只有一個月大的牠棄在街上。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲篤篤不喜歡抱抱。



▲Tam Siu Tung家裡另一隻貓貓也超可愛。



▲2貓圓滾滾的背影。



▲一起睡覺好溫馨呀！