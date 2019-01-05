小手緊抱「大蛋捲」啃狂　松鼠爬樹上偷吃模樣萌爆全紐約！

▲超萌蛋捲松鼠。（圖／翻攝自Twitter／WhatIsNewYork）



國際中心／綜合報導

最近網路流傳著一部超可愛的「蛋捲松鼠」影片，一團胖胖又毛茸茸的小松鼠抱著和自己差不多高的蛋捲狂啃，呆萌模樣吸引許多網友前來觀看，影片發布至今短短四天已經有超過115萬次點閱率，大家紛紛回應，「真的太萌啦…！」

在影片中可以看到，這隻胖胖的小松鼠抱著一根對牠來說「很大的蛋捲」在樹上吃得津津有味，嘴巴從沒停過，好像在偷吃一樣。「What is New York?」周三將這段影片發布到Twitter後讓許多網友融化，但有網友懷疑「松鼠到底怎麼把這根蛋捲搬到樹上的」，也有不少網友開玩笑說，「牠忘了加醬油了啦！」

有網友回憶起2015年曾經紅遍全球的「披薩老鼠」，當時牠拖著一塊比自己還要大的披薩闖蕩紐約地鐵，也成為了當時網路紅人，網友認為這隻「披薩老鼠」現在真的出現強大的「蛋捲松鼠」對手了。

Doesn’t look like this squirrels first egg roll #whatisnewyork pic.twitter.com/Heo30oe8w3 — WhatIsNewYork (@whatisny) 2019年1月2日





