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全國首座毛寶貝長照園區！　中和動物之家工程獲「金石獎」肯定

▲全國首座毛寶貝長照園區！　中和動物之家工程獲「金石獎」肯定（圖／新北市動保處提供） 

▲在收容動物高齡化趨勢下，中和動物之家轉型為全國首座毛寶貝長照園區，並且工程獲得金石獎肯定。（圖／新北市動保處提供）

記者林韋辰／綜合報導

新北市政府動保處的「新北市中和動物之家空間優化改善工程」榮獲第32屆中華建築金石獎「優良公共建設／優良空間活化類別規劃組」的殊榮。新北市長侯友宜在市政會議上表示，新北市是友善動物城市，動物之家的收容環境是動物保護及福利的根本。面對收容動物高齡化的趨勢，市府參考國外收容所設計師Heather Lewis的意見，規劃將中和動物之家轉型為全國首座毛寶貝長照園區。

此次獲獎的中和動物之家工程，將環境永續概念落實在建築設計中，帶動更多著重與生態共存的建築發展。建築設計考量到老年、殘疾動物的長照需求，使用可調式燈光塑造明亮舒適的動物環境，並導入符合動物心理的色彩風格設計。

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▲▼不再是冰冷牢籠！中和收容所大改造優化宿舍　2025年轉型長照園區（圖／新北市動物保護處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲以動物角度出發，優化動物宿舍。（圖／新北市動保處提供）

動保處表示，設計團隊從動物「視角」出發，開設低矮的觀景窗，讓行動不便的動物也能享受日光浴。他們重新思考動物照護需求，增設動物長照復健設施、戶外運動區，讓收容動物欄舍不再是冷冰冰的牢籠，提供老齡動物永續的適居環境及戶外活動場地。

▲▼不再是冰冷牢籠！中和收容所大改造優化宿舍　2025年轉型長照園區（圖／新北市動物保護處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貓舍認養互動模擬區。（圖／新北市動保處提供）

「新北市中和動物之家空間優化改善工程」自113年3月開工，預計於114年7月中旬完工。目前正在進行的第二期工程包括犬舍、辦公區與醫療室等區域。農業局自開工以來定期與建築師及承包廠商開會討論工程進度，積極督促廠商各項工序及流程確實執行，以達成「工程如質、進度如期、成本如度」的目標。

動保處表示，期許完工後的動物場域豐富、環境友善、長照品質優化，不僅落實尊重生命理念，也讓動物之家成為人與動物間相互瞭解的重要媒介。

▲▼不再是冰冷牢籠！中和收容所大改造優化宿舍　2025年轉型長照園區（圖／新北市動物保護處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲醫療室工程模擬圖。（圖／新北市動保處提供）

侯友宜市長表示，今年金石獎的主題是「永續共生、宜居共享」。時代在更迭、環境在改變，「宜居」一直是城市發展的核心概念，進而創造更優質的居住條件。中和動物之家工程優化舊有收容環境，打造讓動物安身立命的永續生存環境，建構動物與生態共好的友善環境工程，展現新北市永續發展目標（SDGs）。他期許未來持續優化動物之家環境，讓收容動物在更友善的環境下生活終老，落實動物福利，守護動物，並持續積極推廣認養不棄養及愛護動物觀念，期許收容的毛寶貝都能順利找到屬於自己的家。

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關鍵字： 新北市中和動物之家毛寶貝長照園區建築金石獎空間優化

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