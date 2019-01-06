爸搔癢阿金小手「波浪式」狂抖　網：舌頭要記得收！

▲阿金被摸笑得超開心，連舌頭都忘記收。（圖／翻攝自IG@george.thegoldenpup）

寵物小組／綜合報導

散步後再來一場摸摸，是狗生最幸福的事之一！澳洲黃金獵犬George這天散完步後，接受飼主的搔癢服務，只見汪一臉陶醉，笑地合不攏嘴以外，連舌頭都忘記要放好，主人將這個畫面拍下，並且上傳至IG帳號@george.thegoldenpup，引來不少網友觀看。

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從影片中可以看到，George散完步後翻肚躺在地上，此時主人輕拍汪身體，只見阿金身體不斷地抖動像是在跳波浪舞，牠的表情更是經典，笑到合不攏嘴，舌頭掛在一旁完全忘記要收回來，閉眼陶醉的模樣，顯現出撿屎官這個伺候地非常優秀。George目前約8個月左右，由於全身金毛加上外表像隻小熊，因此飼主也常稱汪汪是「黃金熊」。

▲戴上眼鏡再加一本書，阿金秒變博學多聞。（圖／翻攝自IG@george.thegoldenpup）

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飼主經常在IG帳號@george.thegoldenpup分享George的日常生活，阿金從小到大除了喜歡出去玩以外，最愛像個娃娃一樣給把拔馬麻抱抱，只見汪巨大的身體掛在媽咪身上，十分逗趣。牠同時也是個「知性汪」，飼主經常幫George戴上眼鏡並擺了一本書，讓牠看起來像是個勤奮向學的乖小孩。

▲George像隻大娃娃一樣賴在媽咪身上。（圖／翻攝自IG@george.thegoldenpup）

▼影片取自IG@george.thegoldenpup：

在 Instagram 查看這則貼文 George（@george.thegoldenpup）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 13 日 下午 4:56 張貼

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