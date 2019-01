我們都叫Snoop！汪遭棄趴車門太心碎　史努比狗狗想養牠

▲Snoop很喜歡跟人在一起。(圖/翻攝自RSPCA)



寵物小組/綜合報導

英國有隻狗狗被連床拋棄,主人開車就走的影片令人鼻酸,而美國饒舌歌手史努比狗狗(Snoop Dogg)有意領養這隻落難的汪汪,有趣的是這隻狗狗被救援後也叫Snoop,如果連線成功,主人跟汪汪就同名啦!

Snoop2018年12月和主人搭車出門,卻在下車解放時連床被遺棄,即使牠不解地趴在車門上請求主人開門,但主人停留一下後就離去,Snoop在車後追著,直到追不上了才回頭,整個棄養過程令人心痛。影片在網路上瘋傳後,收容中心收到數百封表達領養意願的信,不過這屬於動物棄養案件,需要等到警方調查完畢,Snoop才能找新家。此外,英國動保團體RSPCA表示,Snoop才2歲就換過3個主人,雖然一再被拋棄,但是何人在一起總能安心地睡著。

史努比狗狗看到影片後也相當不捨,也表明想領養的意願,「如果牠需要一個家,我們家很歡迎牠,我們家的空間再容納一隻狗狗也相當充分。」此外英國BBC知名記者安德魯·尼爾(Andrew Neil)也在推特上說想領養Snoop。

▲Snoop終於在志工身邊睡著。(圖/翻攝自RSPCA)



RSPCA工作人員說,Snoop是一隻很親人的狗狗,「牠最喜歡坐在人的大腿間討摸摸,只要有人陪牠就很開心,也跟其他狗狗處的很好。」目前工作人員需要審核上百封領養信,待案件偵結才能幫Snoop確定永遠的歸屬,不過許多網友認為,如果Snoop給Snoop Dogg養,成就一段狗狗跟主人同名的美事,那一定很有意思。

PLEASE RT! We have CCTV footage of a man callously dumping a dog in Stoke-on-Trent. The distressed dog chases after the car as it drives away. Please help @RSPCA_official find the man responsible. Awful that someone can do this! The dog is thankfully ok and now safe pic.twitter.com/AW8HNvVwdQ