我們都叫Snoop！汪遭棄趴車門太心碎　史努比狗狗想養牠

▲Snoop很喜歡跟人在一起。（圖／翻攝自RSPCA）



寵物小組／綜合報導

英國有隻狗狗被連床拋棄，主人開車就走的影片令人鼻酸，而美國饒舌歌手史努比狗狗(Snoop Dogg)有意領養這隻落難的汪汪，有趣的是這隻狗狗被救援後也叫Snoop，如果連線成功，主人跟汪汪就同名啦！

Snoop2018年12月和主人搭車出門，卻在下車解放時連床被遺棄，即使牠不解地趴在車門上請求主人開門，但主人停留一下後就離去，Snoop在車後追著，直到追不上了才回頭，整個棄養過程令人心痛。影片在網路上瘋傳後，收容中心收到數百封表達領養意願的信，不過這屬於動物棄養案件，需要等到警方調查完畢，Snoop才能找新家。此外，英國動保團體RSPCA表示，Snoop才2歲就換過3個主人，雖然一再被拋棄，但是何人在一起總能安心地睡著。

在 Instagram 查看這則貼文 snoopdogg（@snoopdogg）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 1 日 下午 12:05 張貼

史努比狗狗看到影片後也相當不捨，也表明想領養的意願，「如果牠需要一個家，我們家很歡迎牠，我們家的空間再容納一隻狗狗也相當充分。」此外英國BBC知名記者安德魯·尼爾(Andrew Neil)也在推特上說想領養Snoop。

▲Snoop終於在志工身邊睡著。（圖／翻攝自RSPCA）



RSPCA工作人員說，Snoop是一隻很親人的狗狗，「牠最喜歡坐在人的大腿間討摸摸，只要有人陪牠就很開心，也跟其他狗狗處的很好。」目前工作人員需要審核上百封領養信，待案件偵結才能幫Snoop確定永遠的歸屬，不過許多網友認為，如果Snoop給Snoop Dogg養，成就一段狗狗跟主人同名的美事，那一定很有意思。