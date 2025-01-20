超好康！彰化推認養毛小孩專案　送6000元嫁妝再享終身免費疫苗

▲彰化縣推認養毛小孩送6000元嫁妝及終身免費疫苗注射。（圖／彰化縣動防所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣動物防疫所推動流浪犬貓免費認養「寵物健康護照計畫」，終身免費凡年滿18歲且無虐待或傷害動物等違反動保法紀錄的民眾，攜帶身分證即可到彰化縣流浪狗中途之家免費認養毛小孩，並可獲得價值近6000元的「嫁妝」再享終身免費疫苗，幫助新手飼主輕鬆上手。

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▲彰化縣推認養毛小孩送6000元嫁妝及終身免費疫苗注射。

為照護被認養的流浪犬隻健康，動防所除提供「認養送嫁妝」活動外，自今(2025年)開始凡是被認養犬隻終身每年免費1次多價混合疫苗注射、狂犬病疫苗注射及基礎血液檢查等等，提供價值約2,800元服務。

動防所表示，除了疫苗注射及血液等檢查外，為了讓毛小孩成功認領後，能得到一個完善的照顧，包含寵物晶片登記、牽繩、罐頭、摺疊碗、洗毛精及絕育手術等價值約3900元，動防所全部免費提供。

▲彰化縣動防所推認養毛小孩送6000元嫁妝及終身免費疫苗注射。

彰化縣流浪狗中途之家位於大彰路一段875巷內，目前收容有194隻，開放領養時間為每週一至週四上午10點至12點，下午2點至4點。動防所提醒寵物飼主應善盡飼主責任，並落實結紮與寵物登記，不棄養，讓流浪犬貓都能找到一個溫暖的家，打造彰化縣為友善動物城市。