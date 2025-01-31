怕生愛貓住寵物旅館　竟跟保姆「呼嚕嚕」！奴才：我被NTR了？

▲一名飼主擔心自家的愛貓怕生，寄宿在寵物旅館會不習慣，沒想到結局出乎意料。（圖／達志／示意圖）

記者周偉承／綜合報導

奴才在剛開始飼養主子時，大部分都會經過一段互相磨合、熟悉的時期，尤其是面對特別怕生的毛孩，每當對方偶爾給摸或撒嬌時，都會像是得到聖上寵幸一般的快樂，而當自己終於取得主子的信任，讓主子願意時常黏著你、需要你時，那種喜悅更是無法形容，但是，如果有一個外人一出現就莫名受到你家主子的喜愛，那種充滿背叛的感覺更是異常強烈。

有時因為要出遠門的關係，奴才們通常會拜託親友幫忙照顧家中毛孩，或是將毛孩帶到「寵物旅館」，花錢請店家幫忙照顧。日本一位網友在X上分享貼文時提到，自己第一次請寵物旅館幫忙時，特別向業者表示「自家的貓很怕生，所以只要提供最基本的照顧就可以了」，沒想到收到業者的定期回報時，卻得到「貓咪會發出咕嚕咕嚕聲地對我撒嬌耶」這樣的訊息，甚至還有主子討關愛的照片，讓原PO瞬間有種被NTR（網路哏，有被綠了的意思）的感覺。

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▼撒嬌的主子。

貼文獲得廣大網友的討論跟共鳴，目前已突破2千萬次觀看，網友們紛紛留言表示，「真的是被NTR了」、「這真是讓人開心但又忌妒」、「第一次看到這麼和平的NTR故事」，也有人分享自己之前要搬家時，暫時將貓咪寄放在奶奶家，雖然知道自家主子本來就很親人，但當得知主子一下就跟奶奶混熟、還主動靠在人家身上時，奴才本人還是忍不住吃醋到發出「啊啊啊啊」的崩潰聲。