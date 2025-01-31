毛毛蟲柯基的逆襲！　「從受虐到樂觀」背後故事超催淚



▲柯基穿新衣蹦蹦跳，萌翻所有人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者陳香菱／綜合報導

新年到了，不光要幫自己添新衣，也要幫毛小孩穿新衣服。就有主人幫柯基買了一件新衣，卻被柯基爸說像是「保險套狗狗」，讓她哭笑不得。其實，這隻小柯基在活潑可愛的外表下，背後卻有著感動的故事。

一位很有愛心的飼主常常在Threads上分享寵物的日常，近日，因為天氣較冷，她就幫小狗戴了脖圍，卻被爸爸說「像移動的保險套」，讓她笑道「以後都會想歪欸！」還附上了一段影片，只見小柯基身穿一節一節的白色毛毛衣，在推車上蹦蹦跳跳，從背後看就像是一隻在蠕動的毛毛蟲。

看到影片後，不少人覺得穿上衣服的柯基很像「各種蟲蟲」，「背影像卡通版的毛毛蟲，一節一節的」、「我以為是大蠶寶寶或是獨角仙幼蟲」、「對不起，我剛剛眼花以為是牡丹鸚鵡」、「我還以為是雞母蟲」，也有人覺得像「炸壞的糯米腸」。

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牠「蹦蹦跳跳」的模樣也被大家稱讚，「太跳了吧，要裝避震」、「有媽祖出巡的感覺，很震」、「也太嗨」、「她好開心喔，好可愛」、「要起駕了」。

其實，這隻癱瘓的小柯基叫「甜甜」，他之前經歷過3任飼主，小時候非常健康，後來卻不幸遇到爛主人，遭到虐待，小小年紀就開過很多次刀，才四歲已經把醫院當廚房在走，現在這個主人是第4任，目前已經飼養一年多。

牠平常很積極地做「復健治療」，卻被很多人問，「為什麼都站不起來了還要復健？」主人則回應，癱瘓動物即使高位癱也需要被動運動，不然肌肉很快就會萎縮，嚴重的話，下肢會像樹枝一樣僵硬細小，她希望「甜甜到離開的時候，身體都還是肉肉的，而不是皮包骨 」。

甜甜是隻樂觀又活潑的狗勾，當全家都在休息時，牠還會自己玩起跑跑卡丁車，把哥哥當障礙物繞來繞去狂衝，讓媽媽笑道，「如果有狗狗殘障奧運，我一定幫你報名」，這個靈活的轉彎，不拿金牌太可惜了。