好想吃肉肉！　米克斯「尾巴螺旋漿」狂轉要起飛啦　

▲汪汪為了吃肉，尾巴像螺旋槳一樣「轉動」。（影／Instagram@lovelyteashopdoggy授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

準備起飛！新北市米克斯「寶寶」知道馬麻手上有肉肉，立刻跑到桌子旁等待餵食，同時還大開「螺旋槳技能」，讓尾巴快速轉動，讓人不禁以為牠下一秒就要飛上天了！姐姐連滿金將這段影片上傳至臉書社團「米克斯傳奇」，吸引2000多名網友笑翻按讚。

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從影片中寶寶乖巧地坐在桌子旁，等待馬麻餵吃東西，想吃肉肉的慾望全反映在牠的尾巴上，只見牠的尾巴像「螺旋槳」一樣轉動，最後還越轉越快，讓人以為這台「汪汪直升機」真的要起飛了！姐姐受訪時表示，通常寶寶尾巴都是左右甩動，當天為了獎勵狗狗們洗澡表現乖巧，於是買了一包水煮肉，寶寶因為太想吃東西才會讓尾巴不受控的「轉動」。

▲寶寶時常在店門口招呼客人。

寶寶目前11歲左右，前主人在流浪動物之家收養後，因家裡不便飼養，所以輾轉來到這個新家，汪汪的個性非常活潑親人，是家中的交際犬，喜歡跟店裡的客人打招呼，時常和弟弟「熊熊」趴坐在門口等家人回家，不但懂事也非常暖心。

▲寶哥對弟弟很有愛，卻也常被陷害。

▲兄弟倆都是小貪吃鬼。

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影片上傳後，引來不少網友笑翻留言，「啟動螺旋槳～」、「竹蜻蜓！」、「阿寶要起飛啦！」、「可以去豬肉攤打工了」、「阿寶旅途愉快」、「天然電風扇」、「寶寶直升機」、「抓好 起飛囉～」、「這尾巴很可以」。

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