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巴哥聽到我愛你瞪眼回眸！他畫臉神還原　124萬網笑瘋：超像

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▲▼巴哥聽到我愛你瞪眼回眸！他畫臉神還原　124萬網笑瘋：超像。（圖／翻攝自抖音）

▲網友模仿巴哥犬在網路上被瘋傳。（圖／翻攝自抖音）

寵物小組／綜合報導

高手在民間！日前有名網友貼出一段對比影片，內容中一隻巴哥犬聽到關鍵字，突然瞪大眼睛回眸，落寞的回頭。好笑的是，這名網友「神還原」狗狗的驚悚表情，不僅表情浮誇到位，就連皮膚顏色也跟著同步，瞬間讓124萬名網友全笑瘋。

影片中的右圖，有一隻黑色巴哥犬聽到氣音說的「我愛你」，馬上瞪大眼睛回眸，鼻孔抖動2下，驚恐撇頭看著遠方，突然像是意會到什麼，哀怨的低頭彷彿在說，「你一定說說的啦！」畫面相當可愛。相較左圖的男子，將臉畫得烏黑，複製狗狗的一舉一動，分秒不差的到位表情，完全同步隔壁。

▲▼巴哥聽到我愛你瞪眼回眸！他畫臉神還原　124萬網笑瘋：超像。（圖／翻攝自抖音）

▲▼網友零秒差神還原狗狗的表情。

▲▼巴哥聽到我愛你瞪眼回眸！他畫臉神還原　124萬網笑瘋：超像。（圖／翻攝自抖音）

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粉書粉絲團Happy Dogs轉貼這段影片之後，短短不到1周的時間已經累積124萬的觀看數，許多網友紛紛留言笑說，「眼睛的部分根本神複製」、「好用心！超像的啦」、「哪裡有人？我只看到2隻巴哥」、「不知不覺重播了10次，超療癒的哈哈哈」、「臉畫得不夠黑」、「這表情我給87分」。

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