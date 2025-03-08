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「雙胞胎狗狗」緊緊依靠靜等安樂倒數　最後幾小時出現奇蹟

實習記者陳安榆／綜合報導

美國休士頓(Houston)2隻小狗Jett和Bennie見人就湊上前，動作幾乎一致，然而牠們卻再幾個小時後就要接受安樂死，志工將影片分享上網，在最後一刻找到中途收容之家，挽救了小狗狗的生命，牠們也迎來全新生活。

▲（圖／翻攝自IG／@madtotherescue）

▲骨瘦如柴的兩汪緊緊依靠彼此，靜靜地等待安樂倒數。（圖／翻攝自IG／@madtotherescue）

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根據外媒《The Dodo》報導分享，志工Madeline發現狗狗Jett和Bennie極為相似，牠們在狗舍柵欄前，用小爪子急切地爭取關注，這一幕深深觸動人心，然而Madeline隨即發現，這對小狗正同時被列入安樂死名單，僅有數小時的時間等待拯救，若在短時間內無人將牠們救出，命運恐將悲慘收場。

幸運的是，一位長期收養狗狗的愛媽Summer在網上看到這段影片後，毫不猶豫地伸出援手，儘管當時相關救援機構已經暫停接收新犬，該機構仍克服困難，提供了臨時的庇護與必備用品。經檢查後發現，這對原被誤判為10週大的小狗，實際年齡大約是約6至7個月，寄養一週多後已逐漸恢復健康並展現活力。

▲（圖／翻攝自IG／@madtotherescue）

▲這對兄弟不僅外貌幾乎一致，連動作也異常協調，彷彿生來就是一對雙胞胎。（圖／翻攝自IG@madtotherescue）

Summer也發現牠們的性格天差地別，Jett溫順親人，而Bennie則充滿活力、外向開朗。該機構已經為狗狗們注射晶片，也提供了良好的生活環境，現在依然在等待有緣人將他們收編回家，待牠們完成所有健康檢查與結紮手術後，將開放領養，期望牠們能早日找到一個永遠的家，並幸福快樂的一起生活。

關鍵字： 浪浪安樂死

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