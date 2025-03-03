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「奶油色虎鯨」躍出水面攝影師20年首見　網不信：太假像P圖

記者李依融／綜合報導

日本野生動物攝影師早川徳幸(Noriyuki Hayakawa)20年來拍攝日本各地野生動物，去年(2024)6月在北海道羅臼町拍攝到「奶油色虎鯨」躍出海面，他形容當時的心情「抓著相機腿都在抖」。

早川德幸在羅臼町拍攝虎鯨15年，這是第一次遇到白色虎鯨，他見到一隻雄性虎鯨出現在一群黑白虎鯨之間，興奮地立刻拿起相機捕捉，完全不敢相信自己的眼睛，想起當時的情形他直呼「一邊拍腳都在抖，到現在還覺得是一場夢。」。

不久後早川德幸再次回到同一個地點，希望能再次拍攝到這隻奶油色虎鯨，然而讓他喜出望外的是，他又見到了奶油色虎鯨，而這次是隻「雌性虎鯨」，也代表這個族群中分別有一雄一雌的奶油色虎鯨，這讓他不免期待「或許有天能看到奶油色虎鯨寶寶」。

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早川德幸不確定虎鯨擁有奶油色皮膚的原因，然而這2隻虎鯨的眼睛都是黑色而非紅色，意旨牠們可能是白變症而非白化症。白化症是完全缺乏黑色素，通常眼睛會呈現紅色或淡粉色，而白變症是部分色素缺失，眼睛通常是深色的。通常白化症和白變症在野生動物中較易帶來危險，讓動物更容易被掠食者發現，然而這些白色虎鯨似乎被同類接納並保護著。

網友們在Instagram上看到奶油色虎鯨的照片，覺得不可思議且驚奇，紛紛質疑「這是假的吧」、「大概是AI或是P圖吧」、「這肯定是AI圖片，太不真實了」、「怎麼看都是假的」。然而早川德幸已在自然攝影中深耕20年，許多熟知他的粉絲紛紛解釋，「這位攝影師是不會分享假照片的，看看影片吧，雖然不可思議，但這是貨真價實的。」

關鍵字： 野生動物攝影奶油色虎鯨羅臼虎鯨白色虎鯨白變症早川徳幸

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