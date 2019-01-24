奴才「指揮棒逗貓法」起駕嚇跑主子　網笑：嗑了貓草？

寵物小組／綜合報導

飼主鐘婷婷知道寶貝女兒「范冰冰」最喜歡玩逗貓棒，心血來潮用揮舞「指揮棒」的方式逗弄，沒想到彷彿「起駕」的誇張動作讓毛孩當場被嚇死，呆滯幾秒鐘之後一溜煙跑走。許多網友看到影片，也笑說「這奴才是嗑了多少貓草啊？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲飼主「指揮棒」式揮舞逗貓棒，讓冰冰傻眼。（圖／翻攝自即新聞，下同。）

▲冰冰：這奴才壞掉惹嗎？

▲冰冰最愛逗貓棒。

鐘婷婷表示，女兒個性非常活潑好動，而且最喜歡「逗貓棒」，不但每次都玩到整隻貓炸毛，而且就連吃飯時間也要緊緊顧著「寶貝」。她也補充，當時冰冰其實對「指揮棒」有所反應，沒想到影片一開始拍攝就停止了，害得她看起來像在自嗨。

▲冰冰小時候在外流浪，差點失去後肢。

▲幸好獲得愛媽救援以及飼主認養，現在過得很幸福～

鐘婷婷也提到，2018年9月從愛媽手上領養了「范冰冰」，這孩子曾經在街上流浪，還差點斷了後肢，幸好經過2個月的治療與休養後，已經長成一個漂亮的小女孩。她將這則影片分享到臉書上後，也讓許多網友笑翻，紛紛留言，「到底誰在玩逗貓棒？」、「貓草，肯定是吃了貓草。」、「被貓耽誤的指揮家！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▼更多精采影音