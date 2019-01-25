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曾被浪浪追咬！怕狗嬤強力反對收編　現在卻織毛衣給金孫穿

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▲▼曾被浪浪追咬！怕狗嬤誓死反對收編　現在卻織毛衣給金孫穿。（圖／網友沈純婷授權提供）

▲阿嬤努力織毛衣給金孫穿。（圖／網友沈純婷授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

恐懼來自於狗，最後也是因為狗而克服。網友沈純婷1年前將米克斯犬「太陽」帶回家，被媽媽極力反對，只要看到狗朝她的方向飛奔，就會立馬崩潰尖叫。但是隨著時間相處，媽媽多年來的陰影逐漸被消除，甚至還親手織毛衣給「金孫」，故事分享出來暖暈一票網友。

▲▼曾被浪浪追咬！怕狗嬤誓死反對收編　現在卻織毛衣給金孫穿。（圖／網友沈純婷授權提供）

▲太陽收編回家的時候已經3歲，剛好是阿嬤害怕的體型。

沈純婷表示，媽媽以前被浪浪攻擊受過傷，心裡對毛孩一直存有陰影，所以一開始領養太陽到家裡就非常反對，「小太陽來到家裡已經3歲，身材剛好是阿嬤害怕的尺寸，加上小太陽個性熱情，看到阿嬤太幸福就會想飛撲」，導致有段時間，阿嬤經常性的尖叫、崩潰。

▲▼曾被浪浪追咬！怕狗嬤誓死反對收編　現在卻織毛衣給金孫穿。（圖／網友沈純婷授權提供）

▲愛撒嬌的太陽總是圍繞在家人身邊陪伴，也慢慢融化阿嬤的心。

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沈純婷提到，會領養太陽是因為當初飼養的狗狗過世，許久的時間走不出傷痛，後來經過朋友勸說，才開始關注愛媽手邊等待領養的毛孩。沒想到看見太陽的第一眼，就被牠的笑容給電暈，從高雄出發到新莊，將牠接回家。

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雖然一開始受到強力反對，但太陽也不負眾望，慢慢把阿嬤收服。沈純婷笑說，太陽是一隻超級會看臉色跟撒嬌的孩子，很聰明很會觀察大家的一舉一動，也常常在阿嬤身旁當小跟班，用招牌傻萌的笑臉漸漸收服人心。

▲▼曾被浪浪追咬！怕狗嬤誓死反對收編　現在卻織毛衣給金孫穿。（圖／網友沈純婷授權提供）

▲太陽伸長脖子好像喜德XD

阿嬤花了很多時間去克服心理障礙，直到現在，終於從害怕狗狗，變成寵愛金孫的阿嬤，「天氣冷還會一直催促我，要幫太陽穿衣服，後來出現更極致的作法，乾脆為牠量身打造，要織一件毛線衣！」看到媽媽打開心房，讓沈純婷感動又欣慰，「這就是傳說中的毛小孩魅力！」

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關鍵字： 米克斯怕狗浪浪毛衣金孫

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