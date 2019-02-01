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汪兄弟聽甜嗓媽口令「神同步歪頭」　上千網萌翻：很努力聽

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汪兄弟聽甜嗓媽口令「同步歪頭」。（圖／臉書粉專「蘇哥與小明」授權提供）

▲汪兄弟聽不懂馬麻說的話，超有默契的一起歪頭。（圖／臉書粉專「蘇哥與小明」授權提供）

記者吳鎮良／採訪報導

真不虧是哥倆好，連歪頭都這麼有默契！飼主Didy Chang日前在臉書分享一段可愛的影片，內容是這天她坐在餐桌上吃東西，結果被貪吃的汪兄弟「Sugar」、「小明」發現後，2隻立刻坐在馬麻的腳邊賣萌想分口吃；有趣的是，當牠們聽到馬麻的口令後，還非常有默契的同步歪頭，超Q的模樣讓上千人直呼「融化了～」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主Didy Chang日前在臉書寵物社團《米克斯傳奇》PO出這段影片並註解，「聽不懂媽媽說什麼的時候就歪頭傻笑就好了。」畫面中，馬麻用甜甜的聲音對著毛孩們說，「想吃飯飯嗎？」Sugar和小明立刻收起臉上的笑容，接著一起朝著右邊歪頭；一會兒後，馬麻又說，「那你們去拿碗好不好？」結果2隻汪汪這次朝著左邊歪頭，看起來是對馬麻說的話滿頭問號。

汪兄弟聽甜嗓媽口令「同步歪頭」。（圖／臉書粉專「蘇哥與小明」授權提供）

▲小明當初滿身壁蝨、跳蚤，還有貧血和腹水問題。（圖／臉書粉專「蘇哥與小明」授權提供）

汪兄弟聽甜嗓媽口令「同步歪頭」。（圖／臉書粉專「蘇哥與小明」授權提供）

▲Sugar（右邊）當初在認養會的照片，從小臉上就很多表情。（圖／臉書粉專「蘇哥與小明」授權提供）

影片中坐在右邊的狗狗叫做Sugar，今年2歲半的牠是位帥氣的小男生，從小個性就親人又活潑，而且臉上經常做出鬼靈精怪的表情，非常可愛！馬麻回憶，「牠是在台中草悟道認養會上帶回來的狗狗，當時才3個月大而已，印象中救援人說牠和同胎的2位姐姐之前在山上流浪。」

而坐在左邊的垂耳汪叫做小明，目前一歲半大和Sugar一樣也是米克斯。馬麻表示，「牠是我在寵物社團看到認養貼文注意到的，當時養Sugar剛滿一年，有在考慮養第2隻狗狗，所以就跟原PO文聯絡。救援人說當初在車底發現牠，救出來時滿身壁蝨、跳蚤，還有貧血和腹水問題，而且尾巴受傷，皮膚也不好，但都在慢慢治療恢復中，2隻狗狗見面後也互動不錯，於是我們就接手收編了。」

汪兄弟聽甜嗓媽口令「同步歪頭」。（圖／臉書粉專「蘇哥與小明」授權提供）

▲Sugar很照顧汪弟弟。（圖／臉書粉專「蘇哥與小明」授權提供）

汪兄弟聽甜嗓媽口令「同步歪頭」。（圖／臉書粉專「蘇哥與小明」授權提供）

▲汪兄弟一起相約看風景。（圖／臉書粉專「蘇哥與小明」授權提供）

兄弟倆感情非常好，經常形影不離的玩在一起，甚至會一起相約看著窗外的風景呢！打趣的是，小明雖然年紀比較小，但牠的身形已經比哥哥Sugar還大隻了，到了戶外散步時，民眾經常把牠誤認為是哥哥；此外，馬麻也為兄弟倆創辦了臉書粉絲團「蘇哥與小明」來記錄寶貝們的點點滴滴。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

汪兄弟聽甜嗓媽口令「同步歪頭」。（圖／臉書粉專「蘇哥與小明」授權提供）

▲小明雖然年紀比較小，但牠的身形已經比哥哥Sugar還大隻了。（圖／臉書粉專「蘇哥與小明」授權提供）

更多精采影音：

關鍵字： ‎Didy Chang狗狗米克斯汪兄弟同步歪頭

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