幹一票大的！聖上「橫臥鐵軌」想碰瓷　他笑：沒火車啦

▲橘白貓：火車什麼時候才會來？（圖／網友佟佟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

網友佟佟近日前往新北市遊玩，在火車站附近遇見一隻可愛的橘白貓，躺在鐵軌上面睡得香甜，一邊享受日光浴，一邊打盹，模樣看起來卻好像是在等待著「無辜車輛」經過，想要趁機敲詐一番，讓他開玩笑貼文，「這裡不會有火車，別裝了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲橘白貓在鐵軌上曬太陽，睡得好熟。

佟佟接受《ETtoday寵物雲》的採訪時說到，他遠遠地看見有隻貓咪在鐵軌上走來走去，「牠還蠻不怕生的，甚至主動對我磨蹭、撒嬌，後來就跑到那裡躺下來睡覺了。」他補充，這裡早已沒有火車經過，因此主子才會放心地在那裡散步，「我看牠睡得很香，拍完照片後就離開了。」

▲橘白貓頗為親人，還主動向人類撒嬌。

佟佟將這張「碰瓷」案發現場照片分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，讓7000多名網友笑翻，紛紛留言，「喵喵表示：我只是在做日光浴啦～」、「貓：趕快把我撿回家～」、「喵：切……沒騙到飯票。」、「假碰瓷，真討罐」、「這行越來越難賺了！」、「演的這麼入戲都被你看出來了。」、「騙徒手法層出不窮！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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