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撐過7年旱災卻躲不過洪水　澳洲50萬牛驚嚇奔逃「互相踩死」

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▲▼澳洲昆士蘭遇暴雨，50萬頭牛遭淹死。（圖／翻攝自Facebook／Rae Stretton）

▲淹水退去後，牛隻的屍體散布在各處。（圖／翻攝自Facebook／Rae Stretton，下同）

國際中心／綜合報導

澳洲昆士蘭才剛撐過7年的旱災，最近卻因為極端暴雨讓動物們吃不消，有50萬頭牛遭到洪水淹死，畜牧業損失高達3億澳幣（約台幣65.7億元）。養牛戶安德森（Rachel Anderson）無奈表示，自己養的牛群被急流沖走後，「屍體倒掛在樹上、柵欄、橋梁等等」，畫面讓人十分痛心。

據CNN報導，原本當地畜牧業都很開心見到久違的降雨，但這場暴雨卻極具破壞性，從1月下旬至今，昆士蘭北部有50萬頭牛死亡，雖然大雨已結束，但牛的屍體散布在各處，經過連日的高溫曝曬，很可能會爆發嚴重的傳染疾病。

▲▼澳洲昆士蘭遇暴雨，50萬頭牛遭淹死。（圖／翻攝自Facebook／Rae Stretton）

從曝光的空拍畫面可見，積水退去後，數十頭死亡的牛全擠在一起，當地業者只能強忍悲傷，將牠們趕緊埋葬或火化，以免在溼熱的天氣下細菌持續孳生。養牛戶安德森表示，他在這次洪水中損失了2000頭牛，倖存下來的牛隻也虛弱到難以進食，之後可能還會有更多牛死於暴雨導致的肺炎。

▲▼澳洲昆士蘭遇暴雨，50萬頭牛遭淹死。（圖／翻攝自Facebook／Rae Stretton）

他指出，先前歷經7年的嚴重乾旱，全家人為了養這群牛已經幾乎破產，現在又來個毀滅性的水災，他們已經失去了所有的牛和收入，「這使我們的行業大規模崩潰」。澳洲政府與昆士蘭省政府目前已提供每戶最高7.5萬澳幣的緊急資助，但仍需要數十年時間來恢復畜牧業元氣。

安德森還提到，當風雨來襲時，家中的牛全都擠在角落試圖躲避洪水，但最終互相踐踏致死，心愛的牛隻屍體全交疊、密布在一塊，令他相當難過且不捨。

▼昆士蘭北部災情嚴重，狂風暴雨將橋樑、鐵路全沖垮。

▲▼澳洲昆士蘭遇暴雨，50萬頭牛遭淹死。（圖／翻攝自Facebook／Rae Stretton）

關鍵字： 昆士蘭Rachel Anderson紐澳要聞

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