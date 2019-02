撐過7年旱災卻躲不過洪水　澳洲50萬牛驚嚇奔逃「互相踩死」

▲淹水退去後,牛隻的屍體散布在各處。(圖/翻攝自Facebook/Rae Stretton,下同)



國際中心/綜合報導

澳洲昆士蘭才剛撐過7年的旱災,最近卻因為極端暴雨讓動物們吃不消,有50萬頭牛遭到洪水淹死,畜牧業損失高達3億澳幣(約台幣65.7億元)。養牛戶安德森(Rachel Anderson)無奈表示,自己養的牛群被急流沖走後,「屍體倒掛在樹上、柵欄、橋梁等等」,畫面讓人十分痛心。

Julia Creek from the air. Sadly a lot of graziers say they won’t make it back from this. @7NewsBrisbane pic.twitter.com/vkxiDSI7xO