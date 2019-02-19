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3黃金獵犬鼻貼鼻擺「賓士陣型」　手交疊閉眼熟睡閃瞎網友

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▲汪汪們鼻子貼鼻子一起睡覺。（圖／翻攝自Instagram@matteo.goldenretriever）

▲汪汪們鼻子貼鼻子一起睡覺。（圖／翻攝自Instagram@matteo.goldenretriever）

寵物小組／綜合報導

毛孩睡著時總是像天使一樣可愛，不過國外有3隻黃金獵犬Matteo、Hugo和Luisa睡覺時卻十分搞笑，只見牠們鼻子貼著鼻子，擺出「賓士陣型」的睡法。飼主將這個畫面上傳至Instagram帳號「@matteo.goldenretriever」，吸引將近12萬人次觀看汪汪們的可愛睡顏。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

從影片中可以看到， 3隻汪汪鼻子貼著鼻子，擺出如同「賓士」圖樣的陣型，十分地特別搞笑，毛髮顏色較深的Hugo甚至跟旁邊的Luisa手手重疊，畫面看起來非常甜蜜，讓人羨慕牠們的好感情！事實上，除了鼻子貼一起睡以外，Hugo跟Luisa都曾經將Matteo抱在懷中入睡，大汪們都很照顧家中最小的毛孩。

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▲飼主帶著毛孩們一起逛街。

飼主經常在Instagram帳號「@matteo.goldenretriever」上傳家中毛孩的日常生活，汪汪們感情超要好，日前一家子還「大陣仗」一起出門逛街，只見推車中坐著2隻大阿金，爸爸懷中則揹著幼幼Matteo，臉上都掛著滿滿笑容，看起來非常開心。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 黃金獵犬阿金睡相睡姿賓士

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