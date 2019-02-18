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海龜疑生病長青苔戴浮載沈　岸巡安置海生館載回治療

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▲海龜海面上載浮載沈　疑生病長青苔　▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲海巡署第六岸巡隊人員將海龜放入塑膠箱內。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

一隻海龜昨17日下午被發現在高雄市南星計畫區海面載浮載沈，海巡署第六岸巡隊第六一大隊人員獲報，先以塑膠箱將牠救回安置，18日由國立海洋生物博物館人員載內治療。

海巡署南部分署第五岸巡隊第六一中隊於17日下午3點45分接獲海巡署第七巡防區指揮部通報，有民眾報案在高雄市南星計畫區鄰近海面上發現乙隻海龜於海面上載浮載沉，立即出動海巡人員前往救援，抵達現場，發現海龜已被報案人救起，經丈量海龜身長約40公分，身體無外傷，惟背甲上有青苔且活動力較低，研判可能生病造成。

▲海龜海面上載浮載沈　疑生病長青苔　▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲第六岸巡隊海巡人員將海龜放入塑箱內轉送救治▼海龜長度。

▲海龜海面上載浮載沈　疑生病長青苔　▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

海巡人員立即將海龜放入裝有海水之塑膠箱內，並以棉被覆蓋保持其體表濕潤，先將海龜運回廳舍安置，另通知高雄市政府海洋局後表示，已通報國立海洋生物博物館，18日派員將海龜送至海生館治療。

生態保育也是海巡署重要工作，各漁港時常可見海龜蹤跡，但近年因人工廢棄物漸多，海龜常因迷航上岸或誤入漁網，因而生病死亡，造成生態隱憂。

南部分署第五岸巡隊表示，保護生態環境人人有責，民眾如在岸際發現有海龜或鯨豚等保育類動物受困或環境污染請撥「118」海巡服務專線。

關鍵字： 高雄市南星計畫區海龜第六岸巡隊

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