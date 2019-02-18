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美洲豹「卡15m高樹枝」屋主傻眼！　致電消防隊火速救援

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▲▼ 加州聖貝納迪諾（San Bernardino）有美洲豹卡在樹上。（圖／翻攝臉書／San Bernardino County Fire）

▲ 救援隊先用麻醉槍讓美洲豹沉睡，再透過吊掛緩緩將牠送到地面。（圖／翻攝臉書／San Bernardino County Fire，下同。）

國際中心／綜合報導

美國加州聖貝納迪諾（San Bernardino）山脈邊緣處，有一名男性屋主在花園修剪花草時，突然發現鄰居家旁的樹上竟然卡著一隻美洲豹，嚇得他趕緊致電相關單位，將牠從樹上救下。幸運的是，救援過程中無人傷亡，美洲豹也已經重回野外生活。

根據英國BBC報導，當時得知美洲豹趴在15公尺高的樹上後，消防員於數分鐘帶著梯子抵達，先用麻醉針讓牠陷入沉睡，再透過吊掛把牠移送到地面。因為擔心美洲豹會造成當地社區危害，經過動物學家的評估後，救援隊已經把美洲豹釋放回野外生活。

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▼ 在經過評估後，美洲豹已經重回野外生活。

▲▼ 加州聖貝納迪諾（San Bernardino）有美洲豹卡在樹上。（圖／翻攝臉書／San Bernardino County Fire）

加州漁業和野生動物局的生物學家（Kevin Brennan）表示，年輕美洲豹常常在一些出乎意料之外的地方徘迴，建立自己的領地。尤其從美洲北部的加拿大卑詩省到南部的阿根廷，常常都可以看到美洲豹的蹤影。在2月初時，有一名跑者在科羅拉多州（Colorado）北部山區慢跑時，就因為遭到36公斤的年幼美洲豹襲擊，出於自衛直接徒手掐死牠。

事實上，北美洲的美洲豹攻擊人的慘案相當罕見，一世紀以來只有十幾人受到攻擊而死亡，而且兇手常常都是生病或飢餓的山貓，正常來說，儘管山貓行為捉摸，但他們往往都會避開人類。

許多網友在看到後，紛紛表示，「美麗的動物，幸好牠沒有被殺死」、「很高興牠安全地搬遷了」、「是不是只要一碗在地板上牛奶」、「很好奇牠是不是在樹上說，『嗨，你好，你看起來很好吃』」、「離我家只有10分鐘路程」、「幸好沒有出現在我家旁邊的樹上，不然我會嚇死」。

關鍵字： 北美要聞美洲豹加州聖貝納迪諾San Bernardino卡樹上

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