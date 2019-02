美洲豹「卡15m高樹枝」屋主傻眼！　致電消防隊火速救援

▲ 救援隊先用麻醉槍讓美洲豹沉睡,再透過吊掛緩緩將牠送到地面。(圖/翻攝臉書/San Bernardino County Fire,下同。)

國際中心/綜合報導

美國加州聖貝納迪諾(San Bernardino)山脈邊緣處,有一名男性屋主在花園修剪花草時,突然發現鄰居家旁的樹上竟然卡著一隻美洲豹,嚇得他趕緊致電相關單位,將牠從樹上救下。幸運的是,救援過程中無人傷亡,美洲豹也已經重回野外生活。

根據英國BBC報導,當時得知美洲豹趴在15公尺高的樹上後,消防員於數分鐘帶著梯子抵達,先用麻醉針讓牠陷入沉睡,再透過吊掛把牠移送到地面。因為擔心美洲豹會造成當地社區危害,經過動物學家的評估後,救援隊已經把美洲豹釋放回野外生活。

▼ 在經過評估後,美洲豹已經重回野外生活。

加州漁業和野生動物局的生物學家(Kevin Brennan)表示,年輕美洲豹常常在一些出乎意料之外的地方徘迴,建立自己的領地。尤其從美洲北部的加拿大卑詩省到南部的阿根廷,常常都可以看到美洲豹的蹤影。在2月初時,有一名跑者在科羅拉多州(Colorado)北部山區慢跑時,就因為遭到36公斤的年幼美洲豹襲擊,出於自衛直接徒手掐死牠。

