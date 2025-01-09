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密集恐懼慎入！　巨蟒遭輾爆「腹中40條小蛇」屍體噴路上

巴西中西部馬托格羅索州MT-388公路上出現一條巨蟒遭車子輾爆，腹中約40條小蛇屍體噴一路，驚悚場面遭網上引發討論。（圖／翻攝自Instagram／ederfisherman）

▲巴西中西部馬托格羅索州MT-388公路上出現一條巨蟒遭車子輾爆，腹中約40條小蛇屍體噴一路，驚悚場面遭網上引發討論。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

大多數人見到蛇都很害怕，最近巴西中西部馬托格羅索州的一處公路上，有路過駕駛發現一條巨蟒遭快速行駛的車子輾斃，腹部炸開後竟有約40條小蛇躺在牠身邊，但所有小蛇也都沒有生命跡象。蟒蛇死亡的驚悚畫面在網上瘋傳，不少網友也不捨小蛇們一離開母親肚子就離開世間。

根據外媒《太陽報》報導，來自巴西一名男網紅「Eder Fisherman」透過社群，分享一段發生在馬托格羅索州的公路事故畫面，影片中一條長約5公尺的巨蟒倒在MT-388高速公路上，牠的周遭還有一隻隻小蛇，大約有40隻；仔細看能發現小蛇應該是從巨蟒的腹中炸出，推敲牠生前應該已經懷孕準備生育。

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巨蟒疑似遭到高速行駛的汽車輾斃，不僅奪走牠的生命，也導致牠腹中的後代也全數死亡。驚悚畫面在網上瘋傳，有不少人依照巨蟒的體型，加上是卵胎生，推敲牠應該是森蚺，是一種體型巨大的無毒蛇，主要棲息在南美洲的熱帶雨林、河川和沼澤，也是世界上最大的蛇之一。

巴西的MT-388高速公路上有一條巨蟒遭輾斃，腹中約40條小蛇也全數死亡。（圖／翻攝自Instagram／ederfisherman）

▲巴西的MT-388高速公路上有一條巨蟒遭輾斃，腹中約40條小蛇也全數死亡。

有巴西動物專家針對此憾事表示，應該採取更有效的措施，保護高速公路附近的野生動物，像是為野生動物開闢地下或裝設空中通道，足夠的標誌提醒駕駛哪些路段會有野生動物出沒。

在「Eder Fisherman」上傳的影片底下，湧入許多網友留言，「可憐的蟒蛇，還有牠可憐的孩子們」、「這場車禍奪走多少條生命」；有些人也好奇問，「蛇不是蛋孵化的嗎？」事實上蛇有分卵生和卵胎生兩種繁殖方式，大部分的蛇是卵生，影片中應該是森蚺，牠就是屬於少數卵胎生的蛇。

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