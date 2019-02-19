呆萌黑貓研究喝水終於下定決心！　變洗頭沒舔到半滴...

my son is really bad at drinking water pic.twitter.com/4YkrPeOP1s — mads (@MaddieJoel) 2019年2月15日

寵物小組／綜合報導

黑貓Dine喝水總是不得要領，研究了半天還是整顆頭放在水龍頭下「洗頭」，媽媽超無奈在推特PO文 ，「我兒子真的很不會喝水」，短短7秒鐘的影片吸引555萬次觀看，還有將近48萬讚。

推主@MaddieJoel分享的影片中，Dine坐在流理台上望著流動的水，頓時像下定決心似的，竟然把整顆頭塞到水龍頭下，努力伸舌頭卻舔不到半點水，倒是徹底洗頭了，最後牠疑惑地抬起頭，終於角度對了才舔到一口，如此有才的喝水方式總是讓媽媽很無奈。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

這段影片短短4天就有555萬次觀看與將近48萬次讚，還有14.3萬次專推，媽媽@MaddieJoel也很驚訝，「沒想過這影片會爆！」事實上@MaddieJoel正在研讀動物學，她的夢想就是跟動物一起工作，特別喜歡猛禽，她也曾在當地的野生動物研究中心工作過。@MaddieJoel說，Dine是領養來的孩子，她也鼓勵大家考慮在收容所領養動物，這些領養來的毛孩一樣貼心又可愛。