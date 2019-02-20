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快跟我玩嘛～軟Q海豹緊咬飼育員手套　幸福憨笑萌翻7萬人

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海豹向飼育員討玩，幸福表情萌翻！（圖／翻攝自Twitter用戶「aguhiyori」）

▲可愛的海豹咬住飼育員的手套想討玩，表情一臉享受。（圖／翻攝自Twitter用戶「aguhiyori」）

寵物小組／綜合報導

我才沒有胖嘟嘟，人家只是脂肪多了一些。日本北海道紋別市的「鄂霍次克海豹園」，14日在Twitter帳號「aguhiyori」上傳一則海豹緊咬飼育員手套，不停地想要討玩的影片，大傢伙可愛又任性的模樣萌翻了許多人！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

擁有將近50萬人追蹤的臉書粉專《紀由屋》在17日轉貼這段視頻並註解，「咬住手套不放。」畫面中，肥滋滋的海豹咬住飼育員的手套，說什麼都不肯鬆口，臉上瞇眼微笑的表情看起來相當開心；只見牠在拉扯的過程中，脖子就彷彿是伸縮彈簧一樣，看起來超有彈性。

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▲摸到伸縮開關鈕！萌萌胖海豹憨笑　三階段「長出脖子」。（圖／翻攝自aguhiyori Twitter）

▲當飼育員幫海豹抓癢時，牠舒服到嘴巴不自覺張開，畫面有夠逗趣。（圖／翻攝自Twitter用戶「aguhiyori」）

影片PO出不到一周，就突破7萬次的觀看次數，許多人看完紛紛在底下留言表示，「哈哈哈太可愛了！根本是位小孩子」、「飼育園的手看起來好痛...」、「海豹身上的油可真多阿」、「忍不住一直重播看那個脂肪的擺動」、「這身體也太有彈性了吧」、「橡膠海豹XDD」

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關鍵字： 海豹日本伸縮海洋公園

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