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10奶汪紮馬步擺星型陣　「渦輪式吃飯」18萬網笑翻：頭不暈嗎？

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10奶汪擺星型陣「渦輪式吃飯」。（圖／翻攝自Facebook／Đậu Đậu）

▲10隻汪寶寶在吃飯，自動繞著盆子轉起圈圈。（圖／翻攝自Facebook／Đậu Đậu）

寵物小組／綜合報導

吃飯能吃成這樣，實在是失敬失敬！抖音APP用戶「shmbj001」有段可愛的影片最近在網路上瘋傳，內容是有10隻奶汪一看到主人把飯碗放下後，立刻蜂擁而上，並且還依照花色各自站好；有趣的是，牠們在吃飯的同時，居然紮馬步的擺出星型陣，並且腳步一致地逆時針旋轉，「渦輪式吃飯」的行為讓18萬網看了哈哈大笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

泰國臉書寵物粉專《Đậu Đậu》日前轉貼這段視頻，畫面中，10隻奶汪一邊吃飯一邊繞著園盆轉圈圈，大夥兒馬步紮好一致不漏拍，排出的陣型就彷彿是個星星符號；只見牠們一邊搖尾巴，一邊開心大口大口的吃，而且還相當有默契的同步朝左邊走，從高處看就像是2個渦輪呢！

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10奶汪擺星型陣「渦輪式吃飯」。（圖／翻攝自Facebook／Đậu Đậu）

▲後腿出力的模樣彷彿在紮馬步。（圖／翻攝自Facebook／Đậu Đậu）

這則逗趣的影片分享不到12小時，就累積18萬次的觀看次數、上千個按讚數，500多名網友看完都在底下紛紛留言說，「這麼小就分小團體XDD」、「莫名的療癒阿～」、「看完我只想問，頭不暈嗎」、「怎麼吃飯那麼乖啦！我家這隻到了放飯時間跟瘋子一樣」、「難怪寶寶總是吃完飯就睡哈哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

Nguồn gốc của Lẩu Băng Chuyền

Nguồn gốc của Lẩu Băng Chuyền

Đậu Đậu 發佈於 2019年2月19日 星期二

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關鍵字： 奶汪狗狗臉書渦輪

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