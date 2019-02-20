迷路遇到貓仙！牠引路到「世外桃源」　賞漫天櫻花美景

▲喵帶領人走到櫻花盛開的「世外桃源」。（圖／愛貓聯盟提供，請勿隨意翻攝，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

喵星人引路，讓人置身世外桃源！網友魏小姐在臉書社團「愛貓聯盟」分享一則奇遇記，趁著櫻花盛開之際到山區賞櫻，不小心卻走進田間小路，遇見一隻橘白街貓，好奇心使然跟著喵星人一起走，沒想到竟意外來到粉色漫天的櫻花小路，宛如人間仙境。

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▲喵回頭看人有沒有跟上。

魏小姐貼文時寫下，當天想趁著櫻花尚未凋謝之前，到新北市某山區賞櫻，卻因為不熟路況，意外轉進一條田間小路，正想打開手機查詢位置，卻被旁邊一道淺黃的身影吸引住，原來是一隻小橘貓正坐在石頭上，喵眼睛眨呀眨，似乎十分好奇，「人類怎會來到此地？」

一人一喵對眼互看一分鐘後，貓咪見人類下車，突然跳下石頭開始往另一個方向走去，帶領著人走進另一條小巷，且不時地回頭查看隊伍是否跟上，彷彿《龍貓》情節真實上演。片刻功夫，美景瞬間映入眼簾，兩顆盛開的櫻花樹座落巷內，粉紅色花瓣灑滿一地，喵星人在樹下坐著歇息，就像來到「世外桃源」一般，令人心曠神怡。

▲喵帶著人欣賞櫻花美景。

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照片上傳到社團「愛貓聯盟」後，引來大批網友按讚留言，「詩情畫意」、「美的像一幅畫」、「喵：此山是我開，此樹是我栽，要路過就留下罐罐！」、「真的好像世外桃源」、「帶你去看美景！」、「跟著街貓走就對了」、「花與貓的相遇，人間美事～」。

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