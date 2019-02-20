戲精鸚鵡亂咬人還先嫁禍　哽咽哭喊：好痛痛～妳為什麼咬我

▲明明是咬人在先的抹茶卻哭喊：好痛痛～（圖／粉專《奇異果小黃帽鸚鵡》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者吳鎮良／採訪報導

這演技我給滿分！飼主洪抹茶飼養一隻很聰明的小黃帽鸚鵡「抹茶」，學習能力超強的牠不僅是個天生演技派，只要遇到對自己不利的狀況，就會用超強演技帶過。這天調皮的牠不小心咬傷姐姐的手，結果不但毫無悔過之意，甚至還一邊說是姐姐咬的，一邊哭腔哽咽說「好痛痛～」讓家人看了好氣又好笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

洪抹茶日前在寵物社團《有點毛毛的》PO出這段視頻並無奈說道，「前陣子出門都要戴口罩、戴帽子、戴墨鏡，因為虐兒、家暴新聞太多......。」畫面中，獨自在籠內的抹茶發出嚶嚶嚶的哭泣說，「好痛！你為什麼...好痛痛呦～」過程中甚至還哭到哽咽，而且眼睛還眨得特別慢，就彷彿是淚眼汪汪一樣，但是仔細看卻一滴淚也沒有。

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▲姐姐被咬的傷口。（圖／粉專《奇異果小黃帽鸚鵡》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



其實抹茶會哭得那麼大聲，並不代表牠有被飼主打或是虐待，有趣的是，牠只是單純在模仿。姐姐表示，「唉～抹茶就是個活寶......很愛演！當時牠是在演我被牠咬到後的一切，然後自己改編。我說，『你為什麼要咬我？抹茶咬我好痛喔！』牠改成，『你為什麼要咬我？姐姐咬我好痛喔！』反正牠自己會改主詞，把抹茶改成姐姐。」

許多網友看完影片紛紛被「暗黑抹茶」的逗趣舉動給笑噴，「說好的眼淚呢？」、「哈哈，我又來回味牠的哭聲了」、「我要幫抹茶打113.....」、「抹茶很會哦」、「好有表情喔」「那裡痛啊～（想問牠）」、「眼睛也模仿的維妙維肖的」、「表情一流！還有哽咽的聲音，太可愛～」、「頒獎給抹茶最佳演技獎」、「是連續劇看多了？」

▲夫妻倆都很愛演戲。（圖／粉專《奇異果小黃帽鸚鵡》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲奇異果會默背唐詩《春曉》！（圖／粉專《奇異果小黃帽鸚鵡》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



值得一提的是，平常就算抹茶真的做錯事了，姐姐也很少會教訓牠，原因是往往還沒碰到牠時，牠就開始（裝）哭起來了！另外，抹茶的老公「奇異果」也很聰明，最近只要聽到老婆哭喊「好痛喔～」牠也會在旁邊一起哭喊，有時甚至會哭得比抹茶大聲，姐姐在一旁看了心裡都想說，「不愧是夫妻，口水吃多了一起唱雙簧。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲抹茶哭喊：好痛哦～

▲抹茶精湛的演技！