賴皮柴不想走！翻肚倒地任拖行　雙手舉高狂「拜託」

▲柴犬賴皮倒地不回家。（圖／翻攝自Instagram帳號@kentan.omitan）

寵物小組／綜合報導

日本柴犬「Ken醬」喜歡在外面玩耍，因此每到回家時間，就會開始耍賴，不但翻肚倒地變成拖把，甚至還會拜託求情，「再玩一下嘛～」，可愛的舉動讓人瞬間沒輒！飼主將賴皮柴柴的影片上傳至Instagram帳號@kentan.omitan，引來不少網友笑翻按讚。

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影片中ken醬一臉不悅，原來是回家時刻來臨，汪汪立刻使出耍賴絕招，直接倒在地上翻肚，任憑媽咪用「拖」的也不肯起身，最後甚至高舉雙手「拜託」求情，超萌舉動讓飼主只能柔性勸導，希望汪可以快點起來。ken醬有時也會擺出臭臉不願走路，一定要家人扛著才會露出開心笑容，只見汪爽到開飛機耳的模樣，讓人覺得似乎被詐騙了！

在 Instagram 查看這則貼文 柴犬ケンちゃん（@kentan.omitan）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 8 日 下午 2:40 張貼

▲Ken醬喜歡給人抱著逛街。

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飼主經常在Instagram帳號@kentan.omitan分享家中柴犬的日常生活，Ken醬除了賴皮招數一流以外，近日還練就了一項技能「跳圈圈」，只要飼主兩手圍成一個圓，汪就會自動跳進去，厲害的是，ken醬可以連續通過兩個圈，接著立刻回頭原路再表演一次，穩定性令人相當佩服。

在 Instagram 查看這則貼文 柴犬ケンちゃん（@kentan.omitan）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 16 日 上午 1:56 張貼

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