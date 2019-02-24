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柯基逃家「哭哭臉」趴門口懺悔　10分鐘後又去幫鄰居顧門

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▲柯基可樂 。（圖／網友胡月裡授權提供）

偷溜出去的可樂趴在門口懺悔。（圖／網友胡月裡授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

「馬麻～我知道錯了啦！」柯基「可樂」是敦親睦鄰的好代表，平常喜歡跑去幫鄰居「顧門」，這天馬麻發現可樂又偷溜出去，便叫牠在門口罰站給個小懲罰，可樂一開始牠委屈地趴在門口懺悔，不料10分鐘後又大喇喇跑去隔壁守門，完全不把處罰當一回事。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柯基可樂 。（圖／網友胡月裡授權提供）

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▲可樂跟坐在裡面的熱狗哥哥無奈相望。

馬麻接受《ETtoday寵物雲》採訪時指出，「當天可樂偷跑出去玩，被叫回來時還故意跳過家門口往別家去，所以就假裝生氣不准他進來，結果他一臉委屈趴在門口。」照片中可以看到，可樂知道自己無法進門後，就「哭哭臉」地趴在門口，無辜眼神就好像被打入冷宮一樣。調皮的可樂過不到10分鐘，又偷溜出去幫鄰居「守門」，完全忘記剛剛的小懲罰，馬麻哭笑不得地說，「到底誰是你主人啊！」

▲柯基可樂 。（圖／網友胡月裡授權提供）

可樂喜歡跑去隔壁顧門，還會自己走進去討食。

照片上傳到臉書社團「柯基會社」不少網友被汪汪懺悔的表情笑翻，紛紛在底下留言表示，「好可憐的樣子哈哈」、「來幫我顧店」、「沒關係，來我們家，我們要你」、「隔壁的伙食香」、「敦親睦鄰代表」、「里長魂柯基」、「媽媽你再不讓我進去，我要去隔壁睡嘍！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲柯基可樂 。（圖／網友胡月裡授權提供）

▲汪：我還是很愛馬麻喔！

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