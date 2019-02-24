非洲灰鸚迷途機場跑道　靠「斯洛伐克語錄音」找回爸爸

We’ve solved the missing parrot mystery & reunited her with her owner Lubomir, who is thrilled. We did it with a Lidl help from a supermarket chain, an animal sanctuary & modern technology. Hugo - a girl with a boy’s name - is now safely home. https://t.co/Ib7AWxf8rd pic.twitter.com/BD9qt9haSQ — Dublin Airport (@DublinAirport) 2019年2月22日

寵物小組／綜合報導

愛爾蘭一隻母非洲灰鸚灰鸚出現在都柏林機場跑道上，消防員趕緊救起，正當大家煩惱該如何幫鸚鵡找回主人，恰巧一名男子捎來協尋，最後靠著「斯洛伐克語錄音」確認身分，終於結束鸚鵡的逃家記。

消防員 Craig Wade在機場跑道上看到一個小小的身影，仔細一看竟然是隻鸚鵡，「那一定是誰家的寵物！」他擔心飛機起起落落對鸚鵡或飛航安全都有威脅，於是大家連哄帶騙總算把鸚鵡放進紙箱，都柏林機場也在推特發布訊息，希望小傢伙能早日回家。

隨後傳來好消息，一間超市在推特下面留言，他們其中一間分店收到鸚鵡走失的消息，店員看到機場推特後打去確認，發現正是飼主。飼主Lubomir Michna來自斯洛伐克，目前住在都柏林，他向機場寄了一段斯洛伐克語的錄音，而鸚鵡也真的回應，確認了彼此的身分。

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原來這隻鸚鵡叫做Hugo，他趁著家裡的窗戶誤開鑽了出去，就這樣飛失了。Lubomir Michna到機場領鸚鵡時，一打開籠子Hugo就親熱地跳到他的手臂上，還在脖子邊撒嬌，表現得相當親近，也讓及時救援的消防隊員非常欣慰。