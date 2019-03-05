黃狗被車撞頭「眼球爆出」　聽到人聲忍痛「搖尾示好」

▲黃狗被車撞眼睛爆出，聽到人聲卻仍努力搖尾示好。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園），下同）

寵物小組／綜合報導

雲林崙背鄉於4日晚間6時許，一隻黃狗遭車輛猛烈撞擊頭部，造成眼球爆出，現場血跡斑斑，牠痛苦地倒在路邊一動也不動，直到附近居民通報知名救援人士徐文良到場協助救援後，狗狗一聽到人類的聲音喊著「小黃」，便努力地用盡僅剩的力氣搖搖尾巴示好，而徐也心疼地將牠抱起，立即送醫急救。

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徐文良獲報後緊急到場才發現，狗狗似乎因為頭部被車輛強烈撞擊的關係，眼球已經掉了一半出來，甚至幾乎快乾掉，地上滿是血跡，黃狗一動也不動地獨自躺在路邊，直到他上前喊了牠幾聲，狗狗才用僅存的一絲力量，努力地搖搖尾巴示好，這小小的求救動作，讓徐心疼不已，馬上將汪汪抱上車前往台中信安動物醫院急救。

▲徐文良緊急到場將狗狗送醫救援。

由於獲報及到場救援的時間，已經是車禍後的好幾個小時了，因此即使立即送醫急救，狗狗的眼睛恐怕仍保不住，徐文良難過地表示，「正在承受劇痛的孩子，怎麼還能這麼親人，很心疼，一場意外讓孩子的世界變黑暗了。」目前小黃也暫時安排住院治療，期許狗狗能夠早日康復！

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▲黃狗目前暫時住院治療。