哈士奇咬斷男童手且「吃下肚」！　12萬人連署求情：別把牠安樂死

▲哈士奇以為男童在跟牠玩,不小心咬斷對方手臂。(圖/翻攝自捐款網站Go Fund Me)



國際中心/綜合報導

美國猶他州有一名4歲小弟弟被哈士奇咬斷手,斷肢還不見蹤影,疑似被狗狗給吃下肚了,如今這2隻闖禍的哈士奇(Polar和Bear)已經被隔離監禁,而且可能面對被安樂死的處分。消息曝光後,目前已有12萬人共同連署,認為哈士奇是無辜的,是爸媽沒有顧好孩子,希望收容所不要處死牠們。

據buzzfeed news報導,這名4歲弟弟當時跑到籬笆旁,伸手和隔壁的2隻哈士奇玩耍,但接著卻傳出淒厲的哭聲,爸媽衝出家門時已經來不及了。消防營長庫克(Jason Cook)表示,他到場時就看到弟弟前臂的部分被咬斷,疑似是被其中1隻哈士奇給吃了,警消在案發現場找了好幾個小時都找不到他的殘肢。

LFD EMS & UofU AirMed have transported a pediatric dog bite patient to Primary Children’s Hospital. Patient is stable but will require surgical intervention. @UofUAirMed @LaytonFYI pic.twitter.com/Hf7B76fgi9