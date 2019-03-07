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哈士奇咬斷男童手且「吃下肚」！　12萬人連署求情：別把牠安樂死

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▲▼哈士奇在玩耍中咬斷了男童手臂。（圖／翻攝自go fund me）

▲哈士奇以為男童在跟牠玩，不小心咬斷對方手臂。（圖／翻攝自捐款網站Go Fund Me）

國際中心／綜合報導

美國猶他州有一名4歲小弟弟被哈士奇咬斷手，斷肢還不見蹤影，疑似被狗狗給吃下肚了，如今這2隻闖禍的哈士奇（Polar和Bear）已經被隔離監禁，而且可能面對被安樂死的處分。消息曝光後，目前已有12萬人共同連署，認為哈士奇是無辜的，是爸媽沒有顧好孩子，希望收容所不要處死牠們。

據buzzfeed news報導，這名4歲弟弟當時跑到籬笆旁，伸手和隔壁的2隻哈士奇玩耍，但接著卻傳出淒厲的哭聲，爸媽衝出家門時已經來不及了。消防營長庫克（Jason Cook）表示，他到場時就看到弟弟前臂的部分被咬斷，疑似是被其中1隻哈士奇給吃了，警消在案發現場找了好幾個小時都找不到他的殘肢。

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弟弟遭咬後，緊急搭直升機送往醫院搶救，手術過後狀況已經穩定，但被吃掉的手臂再也回不來了。庫克透露，當時有討論過立刻對哈士奇進行安樂死，並「從牠肚裡取回斷肢」，但最後仍作罷。

猶他州動物護理和控制部主任尼克斯（Rhett Nicks）表示，這2隻哈士奇後來被動物管理官員帶走，並隔離10天觀察有沒有狂犬病，目前正計畫要對2隻狗狗進行安樂死，以免類似悲劇再度發生。

一位名叫潔西卡（Jessica Nusz）的婦女向政府提出請願書，內容寫到「我最好的朋友養的狗狗昨天發生了意外，鄰居小弟弟把手伸進籬笆內，手裡還拿著一隻襪子揮來揮去，牠們以為是玩具，所以在玩耍時沒控制好力道，不小心把弟弟的手都咬掉了。」

這項請願目前已經超過12萬人支持，不少人覺得這並不是哈士奇的錯，而是男童父母的疏忽，不該讓狗狗來承擔這項錯誤。不過，最後2隻哈士奇是否會被釋放，相關單位還需要討論與評估。

關鍵字： 猶他州哈士奇咬人PolarBear北美要聞

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