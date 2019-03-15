嘔吐又腹瀉！　引發貓咪腸胃炎的「5大原因」

文／PetTalk

各位毛爸媽們對「貓咪腸胃炎」的了解有多少呢？不了解也沒關係，現在就跟著PetTalk愛寵團隊一起研究吧！

腸胃健康與否對動物的日常生活有很大的影響，腸胃問題也是貓咪常見的臨床疾病之一，且越年長的貓咪患病的機率也越高。

因腸胃道與消化系統有關，會連帶影響到營養吸收的問題，尤其在季節變化時，貓咪的腸胃更為敏感，一旦發現貓咪有不正常嘔吐或腹瀉，毛爸媽就要十分注意！

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●引發貓咪腸胃炎的原因有哪些？

一、幼貓的胃袋較淺

幼貓因胃袋較淺，又不會自己控制食量，如果餵食不當很容易引發腸胃炎。

二、餵食不當

常見情況為將貓咪原本的食物一次換掉，中間沒有混合新舊食物的逐步適應期；或是讓貓咪過度飢餓／過度飲食，導致貓咪暴飲暴食、消化不暢而引發。

三、吃了變質或不當的食物

如開頭所言，貓咪在季節變化時更容易患有腸胃炎，原因可能來自於食物易腐敗、貓咪腸胃敏感等。

四、乳糖不耐症

卡通裡面常會看到主角餵貓咪喝牛奶的情節，但事實上很多貓咪都有乳糖不耐症。



所謂的乳糖不耐症便是沒有乳糖酵素，無法消化牛奶中的乳糖，所以貓咪在喝了牛奶後會發生軟便或腹瀉的情形，嚴重時甚至會危及生命。

五、中毒

許多養貓的毛爸媽可能不曉得「百合科植物」對貓咪是足以致命的毒物，若剛好又是有異食癖的貓，很容易因誤食百合花而中毒。



其他對貓咪有危險的家中常見植物還有仙客來、馬拉巴栗（發財樹）、黃金葛、萬年青、聖誕紅等。

●貓咪得腸胃炎時的表現與症狀？

一、嘔吐

「嘔吐」是貓咪常見反應之一，因貓咪具有高度發達的嘔吐中樞，但導致貓咪嘔吐的原因卻很多。嘔吐是急性腸胃炎的最主要症狀之一，多為持續性，嘔吐物多為食物殘渣及胃液。

當發現貓咪嘔吐時，應仔細觀察「嘔吐後的反應」：如果嘔吐後貓咪並未有明顯異常，即可放心（有時候貓咪嘔吐也可能是毛球症引起的，可參考知識文「愛乾淨反而患病？貓咪換季易患毛球症」）。



但如果嘔吐後貓咪精神極度萎靡，且厭食、不想動，便應立即送往動物醫院。

二、腹瀉

以腸炎為主的腸胃炎其主要症狀是腹瀉，糞便呈拉稀帶水狀，而且有腥臭味。若已經嚴重到腸黏膜出血時，糞便會呈黑綠色並帶有血絲和黑血塊。

三、多渴

患有腸胃炎的貓咪會有明顯的口渴徵兆，但通常在喝水後又會嘔吐。

四、呈縮腹姿勢

因為腹痛的緣故，貓咪會縮著肚子且不斷往肚子的方向看，也可能會看到貓咪嘔吐完逕自縮到角落並把肚子貼在冰涼的地面上等行為。

五、腹部不給摸

一樣是因為腹痛而拒絕讓人摸肚子，貓咪的情緒也會比平時緊張。

●治療貓咪腸胃炎的方式

一、腸胃炎治療首先要「禁食禁水」，避免加重貓咪的嘔吐症狀：

從貓咪嘔吐後便開始禁水， 至少過8小時後 ，若貓咪不再嘔吐才能給予少量溫水，可加入適量鹽巴在水中以免貓咪脫水； 停止嘔吐的24小時左右 ，才可以給貓咪吃些易消化的食物，如泡軟的乾糧。

二、在禁食禁水的同時，進行「藥物治療」：

大部分的腸道感染多由桿菌引起的，獸醫師會給予服用消炎藥物，或依貓咪狀況額外給予調節消化系統的活菌類保健品。

與此同時，毛爸媽也應回想自己「是否給貓咪吃了不合適的食物？」，並且以後最好杜絕餵食此類食物。

●如何區別貓咪是得腸胃炎還是貓瘟？

貓咪若得的是腸胃炎，主要症狀為精神不振、嘔吐及腹瀉。

而貓瘟的潛伏期約為2-8天，臨床症狀會依 貓咪年齡 及 病毒威力 而有所不同：幾週齡的幼貓通常多呈急性發病，症狀有發高燒（40℃以上）、精神不振、厭食、嘔吐（嘔吐物呈黃綠色）、口腔及眼鼻有分泌物、糞便黏稠並帶血、貧血及嚴重脫水。

切忌擅自用藥或自行上網參考其他治療方法，擅自用藥可能會加重病情，導致更嚴重的情形發生，一定要馬上送往動物醫院，由獸醫師診斷並根治，不要耽誤最佳治療時機。

送醫後將其表現及症狀完整、仔細地說清楚，並聽從專業獸醫師的建議用藥與治療。

平時也要防患未然，多注意貓咪的飲食與保暖，不給貓咪吃生冷或變質的食物。為了讓毛寶貝的擁有健康愉快的生活，毛爸媽辛苦點也是值得的！

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本篇知識文由 全國動物醫院｜林銘璋獸醫 審稿

★本文經「PetTalk 說寵物」愛寵團隊專業獸醫師認證授權提供

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