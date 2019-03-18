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焦慮症白汪穿衣服才不發抖　爺幫孫打造「高規格衣櫃」驚呆網

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▲▼焦慮症白汪穿衣服才不發抖　爺幫金孫打造「高級衣櫃」驚呆她。（圖／翻攝自The Dodo）

▲超強爺爺DIY高級衣櫃送給愛犬。（圖／翻攝自The Dodo，下同）

寵物小組／綜合報導

美國一隻小白狗布魯托曾遭到棄養，雖然被第二任飼主莉莉收編，但牠因此罹患焦慮症，常常躲在家裡的角落發抖，只有穿上衣服時，才能停止顫抖。家人為了讓布魯托能安心過每一天，購買無數件狗衣服，爺爺還親手打造高規格的狗衣櫃，照片貼出來立馬驚呆萬名網友。

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▲▼焦慮症白汪穿衣服才不發抖　爺幫金孫打造「高級衣櫃」驚呆她。（圖／翻攝自The Dodo）

▲▼小白狗布魯托遭到前任飼主棄養，因此罹患焦慮症。

▲▼焦慮症白汪穿衣服才不發抖　爺幫金孫打造「高級衣櫃」驚呆她。（圖／翻攝自The Dodo）

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莉莉發現，布魯托到了家裡一陣子，仍然常常躲在角落不停發抖，帶去檢查時，獸醫卻說牠的身體狀況正常，推測是罹患焦慮症。考慮到布魯托本身體型較弱小，莉莉覺得很可能是怕冷又焦慮的關係，於是嘗試替牠穿衣服。出乎意料的是，狗狗穿上衣服後便停止顫抖，成功解決安全感的問題。

隨著狗狗衣服越買越多，外套、上衣、帽子、披風，再加上一些潮流飾品，存放衣服變成一個困擾。莉莉的父親決定替寶貝金孫身打造專屬衣櫃，只花短短2天就將成品送給布魯托，讓莉莉欣慰的說，「爸爸一直把布魯托當成親生的，他真的十分疼愛狗狗。」

▲▼焦慮症白汪穿衣服才不發抖　爺幫金孫打造「高級衣櫃」驚呆她。（圖／翻攝自The Dodo）

▲爺爺親手打造高規格衣櫃送給布魯托。

事後莉莉將爸爸親手打造的高規格狗衣櫃照片貼到網路上驚呆無數人，許多網友紛紛留言笑說，「這個衣櫃比我家的還高級」、「爺爺認真起來是很可怕的」、「看這成品...確定是親生的無誤」、「有家人疼的狗真好」、「爸爸缺乾女兒嗎？」、「手藝好強大！」、「還好布魯托找到一個好家庭，祝福你們～」。

▲▼焦慮症白汪穿衣服才不發抖　爺幫金孫打造「高級衣櫃」驚呆她。（圖／翻攝自The Dodo）

▲布魯托找到一個永遠愛牠的家。

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關鍵字： 衣櫃棄養白狗焦慮症衣服發抖

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