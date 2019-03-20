ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

躺著也中槍！　獅子呼呼大睡中遭獵人開3槍射爆

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼獅子躺著也中槍，睡夢中被射殺身亡 。（示意圖／LibreStock）

▲獅子躺著也中槍，睡夢中被射殺身亡 。（示意圖／LibreStock）

國際中心／綜合報導

躺著也中槍！國外日前一段慘忍殺害動物的影片流出，遭到網友撻伐，一隻野生獅子毫無防備的躺在大草原上睡覺，卻遭獵人開了3槍，從痛苦掙扎到死亡，最後影片還近距離拍攝獅子被射爆的慘狀。

綜合外媒報導，這段影片的拍攝地點不明，但影片中的獵人及教練都帶著南非口音。畫面中，獵人持槍瞄準一隻躺在草原上休息的公獅，一旁的教練指導他瞄準獅子的前肢開槍。第一聲槍響後，獅子馬上清醒，隨後獵人再開出第二槍，只見獅子在痛苦中翻騰，最後獵人再開出第三槍，此時獅子已毫無反應，當獵人想開出第四槍時，便遭教練阻止。

請繼續往下閱讀...

▼獵人受一旁教練指導，瞄準獅子前肢 。（圖／翻攝自Twitter／PROTECT ALL WILDLIFE）

▲▼獵人受一旁教練指導，瞄準獅子前肢 。（圖／翻攝自Twitter／PROTECT ALL WILDLIFE）

▼ 獅子受第二槍後，痛苦打滾 。（圖／翻攝自Twitter／PROTECT ALL WILDLIFE）

▲▼ 獅子受第二槍後，痛苦打滾 。（圖／翻攝自Twitter／PROTECT ALL WILDLIFE）

在看到獅子一動也不動後，兩人還握手，互相恭喜對方，最後教練手持木棍走到獅子身旁，用棍子戳向獅子，確認是否死亡，並近距離拍攝獅子被射爆的慘狀。

這段影片流出後，立即引發網友們怒斥，網友保羅(Paul Butler)表示，「真是令人噁心，應該把他們和獅子一起關在籠子裡，看他可以支撐多久。」網友菲利思(Caroline Ferries)則表示，「心都碎了，他們沒有理由這樣殺害動物，卻沒有司法可以懲罰他們。」



 

關鍵字： 獅子南非動物保護射殺獵人撻伐

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

大眼喵「嗯嗯」超用力　顏面神經失控一起施力狂「嘟嘴..

影／雨天被撈回家！浪貓點完眼藥水「拖毯毯」 衝下樓..

「犬中之王」依偎老農超溫馴　高加索犬若發狠…5分鐘..

萬聖節防舔頭套...美喵下秒「血嘴開花」　網嚇歪：..

暖金睡前叼「未開眼生物」奔回家　爸乾笑：怎麼照顧啊

教官嚴肅臉講課...桌下「一團黑黑」蠕動！屏科大學..

史上最貴賽鴿4440萬拍出　鴿界「漢米爾頓」又快又..

焦慮症白汪穿衣服才不發抖　爺幫孫打造「高規格衣櫃」..

窗邊蹲低縮頭玩「躲貓貓」　調皮鸚鵡爽逗喵皇：嗶咘～

散步巧遇「四眼聖上」...霸氣外露嚇跑汪　網驚：還..

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓..

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓..

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓..

被關圍欄...妹瘋狂彈跳「想越獄」　姐後方鄙視觀察..

毛孩搭豪華客機窗邊爽賞景！　媽公布「這家航空」網全..

奴才出差5天回來...主子竟認不出　「嚇到腿軟扶牆..

險失明浪貓雨天被暖阿公收編❤ 94爺奶寶！叼毯衝下..

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不..

全國動物醫院-毛孩什麼時候需要做超音波檢查？

《倉鼠人》朋友的貓之死跟寵物溝通師有關!

躺著也中槍！　獅子呼呼大睡中遭獵人開3槍射爆

拒當靠爸族！俏麗金妞客串實況主5分鐘　粉絲「斗內」..

溼答答小橘貓縮牆角虛弱喵叫　好心人寒風中搶救…復原..

喵：快幫朕檢查龍體～　來好朋友野餐日免費幫「寵物健..

建築大亨涉盜獵黑豹　16個月徒刑交保惹火民眾

萌Baby給汪姐「愛的抱抱」完甜放電　媽大讚：超療..

「犬中之王」依偎老農超溫馴　高加索犬若發狠…5分鐘..

921原爆點繁衍400頭野生水鹿　水保局辦攝影比賽..

史上最貴賽鴿4440萬拍出　鴿界「漢米爾頓」又快又..

小萌弟挺胸與狼狗「阿嗚～」合聲　網笑：到底是誰學誰..

新iPod Touch要來了？外媒爆今晚可能偷偷上..

銀行調查：Apple Pay每人每季消費2.5萬　..

還需時間休息　李宗偉確定退出大馬公開賽

奧克拉荷馬第一人！　雷霆21日正式退休柯里森球衣

醜鞋風潮！New Balance數字潮鞋新作　增4..

保險局拍板！　小額終老保險增保額、開放每人可買2張

投資人注意了！逐筆交易擬真平台25日開始練兵　提供..

小黃硬闖平交道！火車「撞屁股」　警持撞斷保險桿找人

柯文哲全程參與大甲媽祖遶境　傳途中會政壇大咖？

桃猿吉祥物突如其來熊抱　蔡英文驚訝：我的隨扈在哪裡

寵物動物熱門新聞

喵便便用力　顏面神經失控狂嘟嘴

浪貓拖毯毯衝下樓　找阿嬤討抱抱

他養高加索犬當寵物　緊貼依偎超..

貓戴防舔頭套　下秒「血嘴開花」

汪叼「未開眼生物」回家　爸乾笑

狗闖課堂表演扭動　這下全班憋笑

賽鴿售4440萬「漢米爾頓」奪..

焦慮汪每天穿衣　爺幫金孫做衣櫃

蹲低縮頭玩躲貓貓　鸚鵡逗喵皇：..

四眼聖上嚇跑汪　網驚：還有粗眉

4天3隻擱淺！懷孕喙鯨胃塞滿塑..

狗哥洗澡　6貓全擠進浴室「監工..

跟喵喵說 Hi　牠「萌奶音」回..

寵物只能在甲板　主人抱牠一起睡

讀者迴響

熱門新聞

喵便便用力　顏面神經失控狂嘟嘴

浪貓拖毯毯衝下樓　找阿嬤討抱抱

他養高加索犬當寵物　緊貼依偎超..

貓戴防舔頭套　下秒「血嘴開花」

汪叼「未開眼生物」回家　爸乾笑

狗闖課堂表演扭動　這下全班憋笑

賽鴿售4440萬「漢米爾頓」奪..

焦慮汪每天穿衣　爺幫金孫做衣櫃

蹲低縮頭玩躲貓貓　鸚鵡逗喵皇：..

四眼聖上嚇跑汪　網驚：還有粗眉

4天3隻擱淺！懷孕喙鯨胃塞滿塑..

狗哥洗澡　6貓全擠進浴室「監工..

跟喵喵說 Hi　牠「萌奶音」回..

寵物只能在甲板　主人抱牠一起睡

哈寶想越獄緊張踱腳　媽：門沒關

最新影片

更多

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓死自己

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓口味

被關圍欄...妹瘋狂彈跳「想越獄」　姐後方鄙視觀察：妳還太嫩了！

毛孩搭豪華客機窗邊爽賞景！　媽公布「這家航空」網全笑歪

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面