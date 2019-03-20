躺著也中槍！　獅子呼呼大睡中遭獵人開3槍射爆

▲獅子躺著也中槍，睡夢中被射殺身亡 。（示意圖／LibreStock）

國際中心／綜合報導

躺著也中槍！國外日前一段慘忍殺害動物的影片流出，遭到網友撻伐，一隻野生獅子毫無防備的躺在大草原上睡覺，卻遭獵人開了3槍，從痛苦掙扎到死亡，最後影片還近距離拍攝獅子被射爆的慘狀。

綜合外媒報導，這段影片的拍攝地點不明，但影片中的獵人及教練都帶著南非口音。畫面中，獵人持槍瞄準一隻躺在草原上休息的公獅，一旁的教練指導他瞄準獅子的前肢開槍。第一聲槍響後，獅子馬上清醒，隨後獵人再開出第二槍，只見獅子在痛苦中翻騰，最後獵人再開出第三槍，此時獅子已毫無反應，當獵人想開出第四槍時，便遭教練阻止。

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▼獵人受一旁教練指導，瞄準獅子前肢 。（圖／翻攝自Twitter／PROTECT ALL WILDLIFE）

▼ 獅子受第二槍後，痛苦打滾 。（圖／翻攝自Twitter／PROTECT ALL WILDLIFE）

在看到獅子一動也不動後，兩人還握手，互相恭喜對方，最後教練手持木棍走到獅子身旁，用棍子戳向獅子，確認是否死亡，並近距離拍攝獅子被射爆的慘狀。

這段影片流出後，立即引發網友們怒斥，網友保羅(Paul Butler)表示，「真是令人噁心，應該把他們和獅子一起關在籠子裡，看他可以支撐多久。」網友菲利思(Caroline Ferries)則表示，「心都碎了，他們沒有理由這樣殺害動物，卻沒有司法可以懲罰他們。」

This 'hunter' sneaked up on a SLEEPING #Lion and killed it!



How brave, how sporting - HOW CUNTISH!!!!



According to the @NatGeo magazine, the Lion will have disappeared from the African continent in 2050!!!!



RT if you want a GLOBAL ban on ALL #trophyhunting NOW!! @RickyGervais pic.twitter.com/0LA2RhJCKA — PROTECT ALL WILDLIFE (@Protect_Wldlife) 2018年10月26日





