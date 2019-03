躺著也中槍！　獅子呼呼大睡中遭獵人開3槍射爆

▲獅子躺著也中槍,睡夢中被射殺身亡 。(示意圖/LibreStock)

國際中心/綜合報導

躺著也中槍!國外日前一段慘忍殺害動物的影片流出,遭到網友撻伐,一隻野生獅子毫無防備的躺在大草原上睡覺,卻遭獵人開了3槍,從痛苦掙扎到死亡,最後影片還近距離拍攝獅子被射爆的慘狀。

綜合外媒報導,這段影片的拍攝地點不明,但影片中的獵人及教練都帶著南非口音。畫面中,獵人持槍瞄準一隻躺在草原上休息的公獅,一旁的教練指導他瞄準獅子的前肢開槍。第一聲槍響後,獅子馬上清醒,隨後獵人再開出第二槍,只見獅子在痛苦中翻騰,最後獵人再開出第三槍,此時獅子已毫無反應,當獵人想開出第四槍時,便遭教練阻止。

▼獵人受一旁教練指導,瞄準獅子前肢 。(圖/翻攝自Twitter/PROTECT ALL WILDLIFE)

▼ 獅子受第二槍後,痛苦打滾 。(圖/翻攝自Twitter/PROTECT ALL WILDLIFE)

在看到獅子一動也不動後,兩人還握手,互相恭喜對方,最後教練手持木棍走到獅子身旁,用棍子戳向獅子,確認是否死亡,並近距離拍攝獅子被射爆的慘狀。

這段影片流出後,立即引發網友們怒斥,網友保羅(Paul Butler)表示,「真是令人噁心,應該把他們和獅子一起關在籠子裡,看他可以支撐多久。」網友菲利思(Caroline Ferries)則表示,「心都碎了,他們沒有理由這樣殺害動物,卻沒有司法可以懲罰他們。」

This 'hunter' sneaked up on a SLEEPING #Lion and killed it!



How brave, how sporting - HOW CUNTISH!!!!



According to the @NatGeo magazine, the Lion will have disappeared from the African continent in 2050!!!!



RT if you want a GLOBAL ban on ALL #trophyhunting NOW!! @RickyGervais pic.twitter.com/0LA2RhJCKA