小說渲染爪能做「盜墓摸金符」　瀕危穿山甲10年死百萬隻

大陸中心／綜合報導

在大陸第一部野生中華穿山甲紀錄片《尋找最後的穿山甲》裡，發現了一個以前從未出現過的現象，近幾年來，因多部以「盜墓」題材為主題的作品中，均流傳著以穿山甲爪子做成的「摸金符」可以拿來當成保平安的飾品，造成了穿山甲大量以「摸金符」的形式，出現在民間的文玩及古玩市場上。國際野生動物貿易研究組織（TRAFFIC）指出，10年間，至少有100萬隻穿山甲被捕殺。

▼因一部虛構作品，穿山甲爪子竟成「摸金符」。（圖／百度百科）







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▼過去10年，穿山甲遭捕殺超百萬隻。（圖／CFP）



據了解，「摸金符」是小說《鬼吹燈》中杜撰的一種道具，書中將此物描述成由穿山甲爪子製作而成的一種裝飾物，而文玩商家正是藉由此類題材作品的熱度，把穿山甲爪子做成吊墜、飾品，並宣稱配戴後也能像作品中的主角一樣「驅邪」、「避凶」。

▼該作品指出，穿山甲爪子做成的「摸金符」能夠驅邪、避凶。（圖／百度百科）



綜合陸媒報導，國際野生動物貿易研究組織指出，2018年，團隊在中國文玩及古玩市場發現大量穿山甲的蹤影，有些被雕刻成售價不斐的吊墜、梳子，最貴可以賣到2000元人民幣（約新台幣9182元）。

同樣的商品交易也可以在網路上看到，而且因為使用微信轉帳等方式付款，並不會留下直接證據，快遞也不會被確認，使雙方交易更難被追查。