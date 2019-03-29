麋鹿大膽包圍棕熊！　「罕見畫面曝光」網笑：熊熊早餐不想吃肉啦

▲麋鹿竟然與棕熊和平共食。（圖／翻攝自Facebook／Express UU Bar Ranch）



寵物小組／綜合報導

美國最大的私人牧場Express UU Bar Ranch於20日在臉書PO出一張照片，竟然有5隻麋鹿圍繞在棕熊旁邊，整齊的圍成一圈吃飼料，幾乎只隔了1公尺的距離，這種稀奇場面讓牧場主人相當訝異，網友也留言「肉就擺在眼前，熊竟然還是只想吃飼料！」

從照片中可見，棕熊乖乖坐在地上吃大型餵食器內的飼料，但牠身邊有好幾隻麋鹿也聞香過來一起吃，即便如此，棕熊也完全沒有動搖，絲毫沒有要攻擊對方的意思，似乎很樂意和其他動物一起分享食物。

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▲一般來說棕熊性格兇猛，狩獵時的威力和獅子有得比。（示意圖／路透社）



這隻「佛系棕熊」的反應全被牧場監視器拍下，在網路曝光後，不少網友笑說「這根本是熊熊的自助大餐吧！」「畫面好整齊」、「沒有動物抵擋得了麥片的魅力」、「可能熊熊早餐想吃些麥片不想吃肉」、「太不可思議了吧！」「這隻棕熊可能是吃素的」。

據了解，Express UU Bar Ranch占地有18萬英畝（約7萬2843公頃），裡面住著黑熊、山獅、火雞等等野生動物，同時還有經營旅遊、狩獵、捕魚、酒吧相關產業。

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