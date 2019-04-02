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貓魂上身！奶萌臘腸埋頭「幫被被按摩」　自己卻先睡著

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寵物小組／採訪報導

這個汪星人上輩子一定是隻貓！住在基隆市的長毛臘腸「哺哺」每天睡覺前，一定都會像小baby一樣爬上床，把棉被當嘴嘴吸，還會用短短的雙腳幫被被按摩、交互踏踏，超奶萌的模樣宛如貓魂上身，沒想到才過不到2秒，牠就這樣被自己療癒先睡著了，連馬麻也受不了這可愛的畫面，直接融化在床邊！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲臘腸犬貓魂上身，幫被被按摩。（圖／網友Jang Jr Ling授權提供）

▲根本就是貓魂上身！（圖／網友Jang Jr Ling授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

馬麻Jang Jr Ling笑說，哺哺從小開始就習慣睡前咬被被當奶嘴，常常咬著咬著就睡著了，而牠的個性也跟貓咪非常相似，不僅會幫被被按摩，跳上跳下也相當輕鬆自如，甚至起床時還會跟喵喵一樣拱背，明明沒有常和貓咪相處，卻像是住了個貓魂在身體裡，1歲的哺哺呆萌的模樣，也讓媽媽直呼，「牠真的每天都讓我融化！」

▲臘腸犬貓魂上身，幫被被按摩。（圖／網友Jang Jr Ling授權提供）

▲愛塞乃的哺哺還會抱著媽咪的手臂睡覺。

▲臘腸犬貓魂上身，幫被被按摩。（圖／網友Jang Jr Ling授權提供）

▲哺哺呆萌的模樣讓媽媽每天都融化。

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了全被萌翻表示，「太可愛了吧」、「好可愛的小孩喔！」、「4不4貓」、「感覺像是在吸奶，給牠個奶嘴試試」、「我以為只有貓咪這樣欸哈哈哈」、「好可愛求正面」、「天啊無敵可愛炸開！！！」、「原來狗狗也會欸」、「融化了～」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲臘腸犬貓魂上身，幫被被按摩。（圖／網友Jang Jr Ling授權提供）

▲汪：誰拍這張照片的給我出來。

▲臘腸犬貓魂上身，幫被被按摩。（圖／網友Jang Jr Ling授權提供）

▲溫馴的哺哺還有個愛調皮搗蛋的哥哥「恰恰」。

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關鍵字： 臘腸犬按摩棉被睡覺奶嘴

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