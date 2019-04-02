汪使眼色「暗示」！眼神狂瞄門上的「它」...奴才秒懂

▲奴才：你到底想要幹嘛。（圖／翻攝自LADbible，下同）

寵物小組／綜合報導

有一種默契，是即使你不說話，我也知道你在想什麼。臉書粉絲專頁「LADbible」分享了一段影片，這天家裡的汪汪突然出現在房門前，露出無辜的小眼神盯著主人不放，接著若有似無地偷瞄牠左手邊的門，這時奴才把鏡頭轉向一邊，才發現原來牠是在看門上掛著的牽繩，示意要主人帶牠出去散步。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

一名網友將影片轉發至臉書公開社團「爆笑公社」並註解，「你知道的。」影片中可以看到，一臉無辜的狗狗對著鏡頭擺出疑似懇求的表情，原本以為牠只是單純來賣萌討拍，沒想到仔細觀察後，卻發現牠其實是有目的的，不時將眼睛飄向另一邊的門上，原來牠是想要主人帶牠出去玩，卻不敢大方表現，超呆萌的樣子讓人笑壞。

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▲原來這就是牠的目的。

影片上傳至臉書後，網友看了紛紛笑翻表示，「很明顯的眼神暗示」、「給你甩了那麼多眼色，竟然不懂接。」、「這哪是暗示啊，明顯就是想去啊」、「妹子在外面等俺啦」、「我家的也會這樣，用眼神命令奴才的最高技倆」、「趕快呀！的眼神，你知道的。」、「持續拋球中」、「我了解你要說什麼」、「太可愛了哈哈哈」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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